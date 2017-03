Stomatologul care face ravagii în papilele gustative cu o dulceaţă de ardei iute. Cum prepară delicatesa cu care încântă clienţii

Doctorul Jekel Jozsef Frederik (42 de ani) a terminat în 2002 Facultatea de Stomatologie din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş“ din Arad. Spune că a decis să devină stomatolog în clasa a IX-a, după o experienţă neplăcută la un stomatolog.

„După un tratament, am ieşit destul de şifonat. Atunci mi-am spus că ar trebui să urmez facultatea de stomatologie şi să încerc să-mi tratez pacienţii în aşa fel încât să părăsească cabinetul cu zâmbetul pe buze. Zis şi făcut. Am absolvit facultatea şi, din anul 2002, am propriul cabinet privat.“ Mulţumit de profesia pe care a ales-o, Jekel a început să acorde mai mult timp şi pasiunii pentru gătit. „Dragul de «bucătăreală» l-am prins prin anul IV de facultate, la ziua de naştere a unui profesor de-ai mei, care ulterior mi-a devenit naş de cununie. Atunci am servit probabil cea mai bună tocăniţă din carne de vânat. De atunci am început să cochetez cu bucătăria şi gastronomia. La modul cel mai serios, gătesc de cinci ani. Am început să-mi cumpăr cărţi de specialitate şi să învăţ din scoartă-n scoartă arta gastronomiei, pentru că eu consider că gastronomia e o artă“, spune arădeanul.

„EU ÎN BUCĂTĂRIE MĂ JOC, INOVEZ, EXPERIMENTEZ“

Stomatologul spune că între medicină şi gastronomie există o mare similitudine. În ambele domenii înveţi o viaţă întreagă şi niciodată nu poţi atinge perfecţiunea. Există totuşi o mare diferenţă: în bucătărie te poţi juca, la cabinet, nu.

„Am foarte mulţi prieteni, de la bucătari şi chefi profesionişti la amatori, la fel ca şi mine, de la care nu am decât de învăţat. La fel cum îmi place să cred că şi ei, la rândul lor, au câte ceva de învăţat de la mine. Spre deosebire de medicină, unde protocoalele de tratatament sunt bine stabilite şi la locul lor, în bucătărie te poţi juca şi poţi inova după bunul plac. Eu în bucătărie mă joc, inovez şi experimentez. De cele mai multe ori îmi iese, dar trebuie să recunosc că am mai avut şi câteva eşecuri“, spune Jekel Jozsef Frederik.





Uica Mihai alături de Jekel Jozsef Frederik FOTO Claudia Untaru

Medicul a participat în ultimii ani la Festivalul Cătlanelor din cadrul Zilelor Aradului împreună cu un prieten şi cu maestrul culinar Uica Mihai. De asemenea, la Buziaş participă de două ori pe an la Festivalul Papricaşului şi la Festivalul Veveriţelor, tot la invitaţia maestrului Uica Mihai. În anul 2015, la Festivalul Papricaşului, împreună cu echipa lui, a luat premiul pentru cea mai inovativă reţetă.



„Am gătit atunci la ceaun o mâncare de inimi şi gâturi de curcan cu gutui şi mere dulci acrişoare. Gătesc de cel puţin patru ori pe săptămână în bucătăria de acasă. Trebuie să recunosc că am în soţia mea un ajutor de nădejde“, mai mărturiseşte stomatologul arădean. Pasiunea pentru „bucătăreală“ a fost preluată şi de fiica lor de 9 ani, care îi ajută ori de câte ori în casă se pregăteşte tartă cu fructe sau pizza.

PRODUSE SUB MARCĂ PROPRIE



Jekel Jozsef Frederik a preparat, alături de Uica Mihai şi de câţiva voluntari, mii de porţii de zacuscă la „Festivalul Toamnei“ din Arad, iar la Festivaul Cătlanelor de anul trecut, cei doi au gătit tocăniţă de cartofi cu găluşte şi varză. Procesul de preparare a durat ore întregi.

Jekel Jozsef Frederik va scoate pe piaţă sub brand propriu câteva produse FOTO arhivă personală

„Am preparat atunci un ceaun de papricaş de 500 de litri. Au ieşit în jur de 2.000 de porţii, un papricaş din carne de porc cu găluşte de făină albă, iar într-o tigaie uriaşă s-a gătit varză cu carne de porc şi chimion. S-au folosit sute de kilograme de carne, zeci de kilograme de varză, de ceapă, de roşii şi de ardei“, povesteşte stomatologul-bucătar.

Din toamnă, medicul Jekel Jozsef Frederik va scoate pe piaţă sub brand propriu câteva produse, vedeta fiind celebra dulceaţă de ardei iute. El spune că a primt reţeta pentru realizarea acestui produs în urmă cu trei ani, iar de atunci o tot perfecţionează.



„Am scos anumite ingrediente, am adăugat altele, în plus, am «umblat» un picuţ şi la cantităţi. Prietenii mei care au gustat-o m-au îndemnat să încerc să ies cu ea pe piaţă, deoarece este o delicatesă care merită comercializată la scară mai mare“, mărturiseşte stomatologul. Arădeanul spune că va promova produsele atât la târguri de specialitate, cât şi în mediul online, unde va exista un magazin virtual cu produsele lui. Jekel Jozsef Frederik este un personaj activ pe reţelele sociale, unde postează reţete sau le dă sfaturi celor care îi solicită ajutorul în bucătărie.





Dulceaţă de smochine

Dacă reţeta dulceţii de ardei iute este ţinută la secret, stomatologul Jekel Jozsef Frederik a acceptat să prezinte un alt preparat, dulceaţa de smochine (din producţie proprie), la care are rezultate bune, dacă ne luăm după reacţiile celor care degustă acest produs.

INGREDIENTE:

35 de bucăţi de smochine mai verzi

1 kilogram de zahăr

400 ml de apă

o jumătate de lămâie

1 baton de vanile

1 baton de scorţişoară

MOD DE PREPARARE

„Se fierbe apa cu zahărul până devine lipicioasă. Se adaugă smochinele spălate şi scurse. Se fierbe pe jumătate fructul, aproximativ 30 de minute. Se lasă la răcit până a doua zi, când se scot fructele din sirop şi se fierbe din nou siropul până se face o pastă mai groasă, asemănătoare la consistenţă cu mierea. Se pun din nou fructele în sirop şi se mai fierb aproximativ 20-30 de minute. Se pun fructele (câte unul) în borcan şi se adaugă siropul. Capsăm şi întoarcem borcanele cu gura în jos pentru 2-3 minute, după care se pun la depozitare pe un pat cald.“

Vă mai recomnadăm:

Peste 5.000 de porţii de zacuscă, muzică şi dans, la Festivalul Toamnei FOTO

Celebrul bucătar Uica Mihai va prepara cinci mii de porţii de zacuscă, la Festivalul Toamnei