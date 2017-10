Secretele ruladei de faşirt, preparat delicios întâlnit cu precădere în bucătăria austriacă

Aceasta spune că rulada de faşirt a bunicii ei (Fasírtrúd/faschierter braten/ faschierter braten mit ei/ stephaniebraten) se face în tavă de chec.

„Faşirt, şi pe nemteşte şi pe ungureşte, înseamna chiftea. Reţeta de mai jos este o reţetă de ruladă de carne tocată de porc, în mijloc cu ouă fierte. Pregătită în modul unei reţete de chiftea, dar gătită în cuptor. Împărtăşesc cu voi reţeta familiei mele, o reţetă care îmi aminteşte mereu de momentele festive cu familia noastră unită în jurul mesei”, spune Claudia-Romana Rista.

Romana spune că reţeta o întâlnim în puţine cărţi de bucate româneşti, ea fiind mai degraba familiară tuturor celor care locuiesc în zonele de graniţă cu ungurii sau au unguri, nemţi sau svabi în familie. Fiecare casă adaugă un gust propriu prin mirodeniile sau condimentele folosite.

„Se făcea mai des pe vremea bunicii mele, în Ardeal, dar este cunoscută şi de svabii din Banat şi recent am întâlnit-o în satele transilvanene, la saşi. Pentru multe familii din vestul ţării era alternativa pe masa de Paşte la drobul de miel.

În multe case în care am poposit am întâlnit-o negreşit în caietul vechi de reţete. Cu nume diferite, unele corecte: Felii Ştefania, Rulada Ştefania, ruladă de chiftea cu ou, ruladă de carne tocată sau cu nume improprii, derivate din alte reţete: drob de carne de porc sau de pui. Prin definiţie, drobul se face excusiv din organe de miel, fierte şi tocate. Povestind vara aceasta cu saşi care mai locuiesc în Transilvania, şi-au amintit de aceasta reţetă. La ei, se facea doar la momente festive cu ouă fierte şi ei nu puneau niciodată verdeaţă în compoziţie.



Această ruladă foloseşte exclusiv carne tocată de porc. În cele mai multe reţete, rulada are în mijloc ouă fierte, uneori castraveţi muraţi sau cârnaţi de casă, iar tradiţional carnea tocată se rulează manual şi se leagă cu sfoară, apoi se introduce în cuptor”, spune Claudia Romana Rista.





FOTO: Diana Oroş

Aceasta mai adaugă că reţeta ruladei care are în mijloc ouă fierte i se atribuie Prinţesei Stefania a Belgiei. Aceast mod de pregătire îl găsim şi astăzi în bucătăria austriacă (unde se află printre preparatele clasice naţionale), mai ales în restaurantele vieneze unde este servită tradiţional alături de piure de cartofi şi inele de ceapă prăjită sau acompaniat de sos Cumberland (pe baza de fructe acrişoare). Reţeta este foarte populară în Ungaria, unde Prinţesa Stephanie a Belgiei a trăit aproape jumătate de secol fiind căsătorită cu un conte maghiar ridicat în 1917 la rang de Prinţ. Găsim astăzi mai multe preparate culinare cu prinţesei, atât în bucătăria austriacă cât şi maghiară, ele fac referire şi la modurile de preparare: a la Ştefania: risotto a la Ştefania, sufleu Ştefania. Dacă vorbim de reţeta de ‚Meat Loaf‘, cunoscută de majoritatea popoarelor, când vine vorba de ‚Meat Loaf of Austria‘ sau Stefánia Fasírtrúd, vom întâlni ouăle fierte la mijloc, de regulă în număr de trei.



„Bunica îi spunea Rulada de faşirt. O gătea în cuptor, în formă de chec, mai degrabă decât în tava de cozonac. Se face uşor şi se serveşte de obicei, la mesele de duminică în familie, iar în zonele de graniţă cu ungurii e frecvent întâlnită pe masa de Paşte”, adaugă arădeanca.





FOTO: Diana Oroş

Ingrediente pentru Rulada de faşirt:

1000 g carne tocată de porc

2 linguri de untură de porc

4 cepe galbene, tocate mărunt şi călite două minute în tigaie cu puţin ulei de floare-soarelui sau în untură

3 căţei de usturoi, zdrobiţi

1 ou crud

1 linguriţă muştar

1 vârf de nucşoară

1 vârf de cuţit de piper măcinat

½ de linguriţă de sare

pentru umplutură (reţeta festivă): 3 ouă fierte tari ca pentru ouă umplute în apă cu sare, decojite şi lăsate întregi

verdeaţă (mărar, pătrunjel), opţional (saşii nu pun)

boia dulce sau iute (opţional)- ungurii pun

făină şi ulei pentru tapetat formă de chec



Mod de preparare:

1. Carnea de porc o treci prin maşina de tocat.

2. O condimentezi cu sare, nucşoară şi piper. Adaugi alte condimente sau mirodenii daca doreşti. Pentru culoare boia.

3. Căleşti ceapa câteva minute într-o tigaie cu puţină untură de porc, la foc mic sau în ulei.

4. După ce s-a răcit ceapa, o amesteci împreună cu carnea condimentată şi adaugi: muştarul, căţeii de usturoi zdrobiţi. Legi toata compoziţia cu un ou crud.

Bunica nu punea la ruladă pâine înmuiată în lapte ca la chiftele.

4. Truc. Pune în compoziţie şi o lingură de untură de porc sau puţină zeamă de carne daca ai, îi va da gustul tradiţional.

5. Iei o tavă de chec şi o tapetezi fie cu hârtie de copt, fie cu ulei şi făină. Pui jumătate de compoziţie în tavă, pui cele trei ouă fierte pe lung şi acoperi cu restul de compoziţie de carne.

6. Ungi pe deasupra rulada de faşirt cu un gălbenuş de ou subţiat cu apă.

7. Introduci rulada de carne în cuptorul preincălzit şi găteşti la 175-180 de grade, timp de 35-40 de minute sau până se rumeneşte.

Merge servită cu garnitură de 'pireu' de cartofi, dres cum trebuie cu lapte călduţ şi unt. Dar şi cu cartofi ‘răzăliţi’ cu ceapă, alături de un sos dulce-acrişor, de exemplu de vişine, sau de rubarbăr.

„Era preferata familiei în momente festive, nu numai de Paşti. Pentru că se putea face din timp, ea se serveşte şi caldă şi rece. Fiind gătită în cuptor, îţi lasă timp să pregăteşti şi altceva pe aragaz sau să îti vezi fain de musafiri”, încheie fata care găteşte cu flori, cum i se mai spune Romanei.

Fata care găteşte cu flori poate fi urmărită pe pagine de Facebook.

Vă mai recomandăm: Reţetă de weekend culeasă din satele săseşti: secretele celor mai bune cirighele

Reţete româneşti care n-au ajuns niciodată în cărţile de bucate. Secretele cricalei de ceapă