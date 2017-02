Povestea româncei care a lucrat ospătar în Danemarca şi acum conduce o agenţie imobiliară în România

Maria a stat în Danemarca timp de cinci ani. După ce a fost ospătar, ea a devenit manager şi a avut timp de doi ani de zile grijă de un restaurant.

După cinci ani a revenit în ţară cu gândul să-şi deschidă o afacere. A lucrat un an în imobiliare la două firme diferite pentru a învăţa aceasta meserie, apoi şi-a deschis propria firmă imobiliară.

„La 19 ani, în anul 2009, am început Facultatea de Administraţie Publică din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad. În primul an am fost şef de promoţie. În luna mai 2010 am decis să plec în Danemarca deoarece am dorit să îmi ajut familia şi să câştig mai mult. Acolo am început să lucrez ca ajutor de ospatar pentru prima luna, după care am avansat la ospătar. Din cei cinic ani cât am stat acolo, doi am avut grijă ca şi manager de un restaurant. În tot acest timp veneam acasă pentru examene. Am terminat Facultatea de Administraţie Publică şi am început şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest «Vasile Goldiş»”, spune arădeanca.

Dupa cinci ani, Maria Valentina Sîrbu a hotărât să se întorcă în ţară pentru a-şi deschide o afacere proprie.

„Pentru a mă realiza pe plan profesional acasă. În prezent conduc firma D.B Home Imobiliare, care a fost deschisă în memoria fostului meu şef din Danemarca, David Barhaghi, care m-a învăţat cum să conduc o afacere. Firma mea se ocupă cu intermedieri imobiliare, vânzări, închirieri apartamente terenuri, spaţii comerciale, hale case. Am avut foarte multe contracte cu studenţi străini pentru inchirieri şi colaborez cu italieni pentru terenuri la vânzare. Promovez construcţiile noi, cât şi apartamente în imobile istorice, case în mediul rural sau case construite noi în cartiere rezidentiale. Am colaborari cu băncile din Arad în vederea ajutării clienţilor pentru a accesa credite”, mai afirmă arădeanca.

De asemenea, aceasta spune că acum colaboreză cu firme de construcţii pentru cine doreşte să construiasca imobile noi sau să renoveze cele vechi şi cu o firmă de design interior cu experienţă de 15 ani în Germania pentru amenajări. La vânzări se ocupă de toate actele necesare la bancă şi notar.



