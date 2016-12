O tânără a strâns cu ajutorul semenilor 9.000 de pachete pentru familiile sărace

Pachetele au fost distribuite în tot judeţul la cei care au avut nevoie.

Tot ea alături de voluntari a reuşit să adune cele necesare pentru bebeluşii abandonaţi în Maternitatea din Arad, cărora le-a asigurat pentru un an necesarul de scutece. Acum încearcă să convingă firmele să doneze bani pentru refacerea unei secţii a Spitalului Judeţean.

Mai exact din donaţiile companiilor care vor direcţiona 20% din impozitul pe profit către proiectul #cudragpentruviitor, Asociaţia Cetatea Voluntarilor Arad va renova Secţia de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică din cadrul Spitalului Judeţean Arad. Proiectul este susţinut şi de medicii care lucrează în cadrul Secţiei de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, cei care sunt defapt alături de copii şi zi de zi încearcă să le redea şansă la o viaţă normală, deşi uneori este dificil datorită condiţiilor în care sunt nevoiţi să îţi desfăşoare activitatea.



„Anul 2016 a fost un an plin de activităţi. Un an în care am reuşit să ţinem numele Cetăţii Voluntarilor pe buzele celor în nevoi şi nu numai. Fiecare acţiune a reprezentat un succes în comunitatea arădeană şi nu numai. Indiferent de domeniul de activitate unde ne-am implicat am reuşit să ţinem oamenii aproape. Foarte mulţi tineri au venit la Asociaţie ca voluntari şi au rămans în familia noastră. Am câştigat mulţi prieteni care sunt parte din echipa noastră. Fiecare campanie şi eveniment au fost pentru noi o provocare şi în acelaşi timp o realizare. Anul ce vine ne găseşte şi mai puternici şi mai mulţi şi mai activi. Cu siguraţă că anul 2017 va fi din nou anul Asociaţiei Cetatea Voluntarilor Arad”.

