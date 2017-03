O femeie îşi acuză soţul nigerian de violenţă asupra ei şi a celor trei minori

Femeia cere ajutorul semenilor deoarece nu se mai poate descurca financiar să îşi crească copiii şi să plătească întreţinerea sau să rezolve actele necesare divorţului. Ea este cu atât mai disperată cu cât nici nu găseşte martori pentru ca procesul să se desfăşoare mai repede. „Nu am pe nimeni care să mă ajute. Sunt singură eu şi copiii”, a declarat arădeanca.



Emanuela Oriaku a plecat în urmă cu mulţi ani în Norvegia la lucru. Acolo l-a cunoscut pe cel care urma să-i devină soţ, iar mai apoi tatăl celor trei copii.



„Nu am dus-o niciodată foarte bine cu el, dar am crezut că se va schimba. În urma cu patru ani eu a trebuit să mă întorc în ţară să am grijă de mama mea care era bolnavă. A venit şi el după o lună, dar nu a vrut să se integreze, nu a vrut să muncească, oricâte locuri de muncă i-am căutat a plecat. El vrea să plece înapoi în Nigeria, eu şi copiii vrem să rămânem în ţară. Copiii au aici prieteni, sunt la şcoală, la diferite cursuri. Zilnic se poartă urât cu noi şi este violent. Apartamentul în care stăm stăm este al meu primit moştenire de la mama, care a murit. Eu nu am bani să plec cu trei copii în chirie până se încheie divorţul. Aş dori ca el să ne lasă în pace să avem linişte, dar nu o face”, spune Emanuela Oriaku.



Femeia mai afirmă că până acum a cerut de trei ori ajutor la 112. „Ultima dată băiatul meu a sunat şi au venit jandarmii. Nu au ce să îi facă că până ajung ei el se calmează şi spun că legal nu au cum să mă ajute, nu îl pot da afară din casă. Trebuie să aştept să se termine procesul. Eu nu mai am bani de nimic. El nu a lucrat deloc de patru ani. Eu lucez la o fabrică dar de câteva zile sunt în concediu medical. Nu mai am bani nici de facturi, de nimic. Din cauza supărării am început să am mari probleme de sănătate. Sunt în concediu medical, eu lucrez la o fabrică din Arad. Nu vreau decât să îmi cresc copiii în linişte, nu în teroare. Au fost cu ei şi la psiholog”, mai adaugă femeia.



Aceasta spune că i s-a dat soluţia să plece într-un centru cu copiii, însă nu vrea să îşi părăsească locuinţa.

Următorul termen la procesul de divorţ este în data de 24 aprilie.



Claudia Iuga, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţea de Poliţie Arad, spune că a fost depusă din partea femeii în luna decembrie o sesizare cu privire săvârşirea infracţiunii de violenţă in familie. De asemena, aceasta afirmă că există un dosar în cercetare.



Cei care doresc să o ajute financiar pe femeie şi pe cei trei copii o pot face donând în contul: RO52BRDE020SV58198030200 pe numele Oriaku Emanuela.

