Nicolae Ioţcu, fost preşedinte al CJ Arad, condamnat la închisoare cu executare

DNA l-a trimis în judecată pe fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Arad, Nicolae Ioţcu, după ce a fost prins în flagrant, în 24 iulie 2015, primind 10.000 euro, după ce anterior a primit alţi 35.000 lei pentru a facilita derularea unor proiecte la spitalul judeţean. Este vorba, mai precis de achiziţionarea de aparatură medical.

Nicolae Ioţcu a fost găsit vinovat de săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă şi condamnat la patru ani de închisoare. De asemenea, s-a dispus confiscarea sumelor 35.000 lei şi 10.000 euro.

Da asemenea, celelalte persoane trimise în judecată în acelaşi dosar au primit pedepse cu suspendare. Nedelciu – doi ani cu suspendare sub supraveghere, iar Pătraşcu – un an, nouă luni şi zece zile de închisoare cu suspendare sub supraveghere.

Sentinţa nu este definitivă putând fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare.

UPDATE Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, liberalul Nicolae Ioţcu, a fost reţinut de DNA. A fost prins cu o mită de 10.000 de euro asupra sa