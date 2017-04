Eleva din România admisă la cinci universităţi de prestigiu din lume

Andrea Szocs (18 ani) a luat tot timpul şcoala în serios, iar rezultatele nu au întârziat să apară. În clasa a V-a, s-a calificat pentru prima dată la Olimpiada Naţională de Matematică, performanţă pe care a repetat-o de şapte ori, câştigând trei medalii de bronz. A participat la multe alte concursuri, reuşind să câştige premii după premii, dintre care cele mai apreciate sunt cele de la concursul „Evaluare în educaţie“, organizat sub egida Academiei Române, la care a obţinut premiul I de două ori la rând.

Va alege Cambridge

Acum Andreea doreşte să studieze în Marea Britanie. Prima ofertă a primit-o de la King's College London. A urmat oferta de la University of Bristol. A fost apoi invitată la interviu la Imperial College London şi la University of Cambridge, primind oferte bune de la ambele universităţi. Cea din urmă ofertă a primit-o săptămâna trecută de la University of Edinburgh. Acum are toate cele cinci oferte, dar cu siguranţă din toamnă, spune ea, va alege University of Cambridge.

„Am crescut într-o familie minunată. Ingineri, profesori, matematicieni, muzicieni şi pictori mi-au îndrumat cu dragoste paşii copilăriei. Mediul familial m-a ajutat să îndrăgesc matematica, când am fost mică, rezolvam problemele în concurs cu mama, dar părinţii mei nu au făcut niciodată presiuni asupra mea, lăsându-mi libertatea de a-mi alege calea. Întotdeauna visul meu a fost să fac ceva valoros, care contează cu adevărat. Mi-a luat ceva timp să înţeleg că istoria este scrisă în mare parte fără public, că cele mai mari realizări sunt făcute în tăcere. Această idee a crescut împreună cu dorinţa mea de a deveni un om de ştiinţă. A fost ca şi cum ceva a făcut click în mintea mea: ca un om de ştiinţă, aş putea face ca lumea să devină mai bună, aş obţine o înţelegere mai profundă a lumii noastre şi aş putea găsi noi teorii care ar deveni baza tehnologiilor revoluţionare“, mărturiseşte Andreea.

Cheia succesului, munca

Cum a reuşit aceste rezultate de excepţie? Andreea ne explică: „Am învăţat că doar prin muncă poţi avea rezultate de excepţie. În spatele acestor diplome, medalii şi felicitări sunt foarte multe ore de muncă. În toţi aceşti ani am rezolvat nenumărate probleme de matematică. Şi când faci ceva ce îţi place, timpul parcă zboară. Bucuria reuşitei după găsirea soluţiei unei probleme dificile o pot înţelege doar cei care au această pasiune.“

Curiozitatea ei pentru matematică s-a dezvoltat treptat, încă din şcoala primară. Matematica învăţată la şcoală nu a fost suficient de dificilă pentru ea, aşa că a făcut pregătire specială încă din clasa a IV-a. A participat la multe concursuri de matematică pe care le-a câştigat.

Clasa a XI-a fost plină de satisfacţii. Pe lângă bronzul de la Olimpiada Naţională de Matematică, a câştigat Premiul I la Concursul interjudeţean de matematică „Traian Lalescu“ (cu punctaj maxim), Premiul I la Concursul naţional de matematică „Valeriu Alaci“ (organizat de Universitatea Politehnică Timişoara), Premiul I la Concursul Facultăţii de Matematică – Informatică a Universităţii de Vest din Timişoara şi Premiul I la Concursul internaţional de Matematică şi Informatică „Caius Iacob“, organizat de Universitatea “Aurel Vlaicu“ din Arad. Aceste rezultate i-au asigurat un loc în anul I la toate cele trei facultăţi, fiind admisă fără examen.

Andreea alături de alţi premianţi FOTO arhivă personală

Tot în clasa a XI-a a participat la un curs predat de prof. dr. Valeriu Beiu, la Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad, curs care a tratat un subiect carea fascinat-o întotdeauna: reţele neuronale şi creierul uman.

„Perioada cea mai interesantă a fost atunci când am decis să particip la examenele STEP I şi STEP II cu un an mai devreme, deci nu în clasa a XII-a, ci în clasa a XI-a. Aceste STEP-uri (n.r. - Sixth Term Examination Paper), în total trei, sunt examene de matematică concepute pentru a testa candidaţii care vor să devină studenţi la Universitatea din Cambridge sau la alte universităţi de renume, întrebările fiind în stil de matematică de licenţă. În ciuda faptului că aveam doar o lună pentru a mă pregăti şi că încă nu învăţasem ecuaţii diferenţiale sau integrale, am reuşit să mă pregătesc şi am primit la cele două examene calificativul 1, adică «foarte bine». Această experienţă m-a încurajat. Acum mă pregătesc să dau examenul STEP III“, mai spune Andreea.

De ce Marea Britanie



Tânăra mărturiseşte că a dorit să studieze în Marea Britanie, deoarece este convinsă că poate creşte foarte mult într-un mediu internaţional, axat pe cercetare ştiinţifică şi inovare.



„Am ales cinci univesităţi de top analizând programele de studii şi am urmat procesul de aplicare on-line. Profesorii mei de la Colegiul Naţional «Moise Nicoară» m-au ajutat să-mi deschid aripile. Îi mulţumesc în special doamnei profesoare Octavia Potocean, care a fost mentorul meu în aceşti ani şi m-a susţinut. Recomandarea domniei sale a fost parte integrantă a aplicaţiei mele şi sunt convinsă că a contat enorm în reuşita mea la Cambridge. Mulţumesc mult familiei mele, tuturor celor care au fost lângă mine, m-au încurajat şi m-au susţinut în toţi aceşti ani. Cred că o să fac faţă provocărilor care mă aşteaptă la Cambridge, iar visele mele vor deveni realitate”, spune Andreea.



Chiar dacă dedică mult timp matematicii, tinerei îi place foarte mult muzica, sportul şi călătoriile în natură.: „În ciuda naturii mele riguroase, care mă ajută să rezolv probleme dificile în diferite domenii ale ştiinţelor exacte, am o latură sensibilă. Am cântat la pian timp de zece ani şi am participat şi la concursuri de pian câştigând şi premii. Ador să privesc florile, copacii şi tot ce ne înconjoară şi este frumos. Mă înduioşează vederea micilor animăluţe pe care cu drag le urmăresc cu privirea în grădină şi în parcuri. Şi în parcul Colegiului Selwyn de la Cambridge am văzut că sunt multe veveriţe simpatice.“



