Cine este Ghiţă Măcelaru, românul ajuns celebru datorită salamului „steagul roşu“. „Am păstrat vechea reţetă, dar am adus şi câteva îmbunătăţiri“

Are 56 de ani, este din localitatea arădeană Pecica, de acolo de unde soţii Ceauşescu cumpărau pâinea pentru consumul zilnic. Este măcelar de profesie şi duce mai departe o altă tradiţie importantă în Pecica.

Salamul, cârnaţii, dar şi celelalte mezeluri preparate de el ajung atât pe mesele românilor, cât şi a străinilor. Cel mai des, al ungurilor şi nemţilor. Unul dintre produsele la mare căutare este salamul "Steagul Roşu", fiind considerat de clienţi cel mai bun produs din meniu.

„Cu greu am reuşit să obţin reţeta acestui salam numit Steagul Roşu, care se prepara în Comunism. Îi spune aşa deoarece se făcea la un CAP numit Steagu Roşu, care era denumit aşa deoarece avea abatorul propriu. Este un salam ce se face la jar, închis într-o cameră. Am păstrat vechea reţetă, dar am adus şi câteva îmbunătăţiri. Kilogramul se vinde cu 24 de lei”, spune Ghiţă Măcelarul.

Deşi de mic copil a învăţat cum să facă mezeluri de porc, deoarece se preparau la ei în casă (maioş, caltaboş, tobă, slănină cu boia şi usturoi, cârnaţi, dar şi câteva bucăţi de salam) a început o afacere în domeniu abia acum un an.

Afacerea a început-o împreună cu un prieten, Claudiu Juncan. În momentul de faţă cei doi deţin trei magazine: la Pecica, Semlac şi Arad, în piaţa Mică.

Înainte de Revoluţie, Ghiţă a avut meseria de frigotehnician pe care a practicat-o timp de 17 ani, apoi a lucrat câţiva ani la Petrom, iar după şi-a deschis o firmă de construcţii, care acum a lăsat-o pe mâna fiului său.

Pe lângă salamul "Steagul Roşu", mai prepară şi salam pecican care este făcut din carne de porc, un pic de carne de vită, boia dulce, iute, usturoi, piper, chimen boabe, membrană de maţ de vită legat tradiţional. Pentru fum se foloseşte lemn de fag, iar după două luni jumătate salamul este bun de mâncat.

Ghiţă Măcelarul este ajutat în afacere şi de soţia lui, dar are şi trei angajaţi. Spune că anul acesta la mezeluri şi carne preţurile sunt la fel ca anii trecuţi, însă nu ştie ce va fi din ianuarie, deoarece carnea se scumpeşte. Pe viitor doreşte să aibă şi propriul abator.

De asemenea, pecicanul participă la diferte târguri şi evenimente. A luat locul I pentru cel mai lung cârnaţ preparat în 30 de secunde.

