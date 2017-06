Afacere cu budincă de seminţe chia. Doi tineri din Arad au gătit din joacă pentru prieteni, iar acum au sute de clienţi

Carla Kovacs (26 de ani) şi Cosmin Muj (28 de ani) au început să facă asta pentru ei, apoi pentru prieteni şi încet, încet totul s-a transformat într-o mică afacere.

„Ne ocupăm de tot: aprovizionare, preparea produselor, livrare, reclamă. Pentru a face această afacere am renunţat amandoi la job. Am lucrat în Barcelona (relaţii internaţionale în trading telecomunicaţii). Am început să prepar pentru mine şi iubitul meu, apoi mi-a venit ideea să promovez pe Facebook”, spune Carla Kovacs.



Aceasta mai declară că au renunţat la job pentru a se dedica în totalitate afacerii şi pentru a face totul cu pasiune pentru ca „toţi doritorii de sănătate să aibă un stil de viaţă sănătos”.



Dacă la început cei doi preparau micul dejun pentru 30 de persoane pe zi acum media ajunge şi la o sută de persoane. 400 de mililitri de budincă de seminţe chia, costă 15 lei cu transport inclus.





„Valoarea calorică este undeva la 350-400 kcal. Micul dejun fiind recomandat maxim 500”, mai spune arădeanca.





Brandul sub care cei doi îşi vând produsele este Muffie Jar.

Carla Kovacs şi Cosmin Muj formează în momentul de faţă un cuplu urmând ca peste un an să se căsătorească. Cosmin este fost campion mondial la gimnastică, iar Carla a terminat Facultatea de Jurnalism şi Comunicare.

Detalii despre micul dejun pot fi găsite pe pagina de Facebook Muffie Jar.





