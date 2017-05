Un nou concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct

Concursul se va desfăşura în perioada 7-13 iunie 2017. Candidaţii pot depune dosarele de înscriere în perioada 17 -23 mai 2017, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman.Potrivit metodologiei, la concurs se poate înscrie orice dascăl care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional; este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă; este personal didactic titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor; are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani; a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs; nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.La concursurile organizate de Ministerul Educaţiei pentru ocuparea postului de inspector general adjunct din Teleorman, până acum, niciunul dintre candidaţii încrişi nu a avut succes.Bogdan George Buzatu, cel care a fost numit cu delegaţie la jumătatea lunii martie 2017, nu a promovat concursul organizat de Ministerul Educaţiei în luna aprilie şi a fost eliberat din funcţie.