Primării din Teleorman aflate în pragul falimentului. „N-am mai dat salariile angajaţilor de trei luni“

Mai multe unităţi administrativ teritoriale din Teleorman se confruntă cu grave probleme financiare, în condiţiile în care primăriile nu mai au bani pentru salarii, plata datoriilor şi nicio şansă să demareze vreo investiţie în localitate. Angajaţii multor primării de la ţară nu şi-au mai primit salariile de 3 sau chiar 4 luni, iar autorităţile locale fac economie la utilităţile din comună şi plătesc contribuţiile la stat la limita minimă permisă de lege.



Peste 20 de primării din Teleorman au înaintat cereri către Consiliul Judeţean Teleorman pentru rectificare bugetară, ca să poată funcţiona. "Sunt în jur de douăzeci şi ceva de localităţi care au solicitat sume de bani. Sunt câteva localităţi: Talpa, Dideşti, Călmăţuiu. Dacă nu primim bani de la Guvern prin rectificare bugetară nu le putem repartiza nici noi aceste sume de bani. Mare parte din ele sunt solicitate pentru proiecte de dezvoltare, pentru secţiunea de funcţionare, fiecare trebuia să asigure sumele necesare ca să poată să emită hotărârile în cunoştinţă de cauză consilierii locali. Legea bugetului de stat, legea 273, spune că fiecare ordonator de credite trebuie să asigure secţiunea de funcţionare şi cheltuielile de personal", a declarat Dănuţ Cristescu, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman.



”Nu am făcut nicio investiţie, de doi ani de zile. Abia dăm salariile”



La Moşteni, o localitate cu aproximativ 1500 de locuitori, în anul 2017 nu s-a făcut nicio investiţie, în condiţiile în care bugetul primit anul acesta a fost cu 10.000 de lei mai mic decât în 2016. Majorările salariale din august nu au făcut decât să agraveze situaţia financiară grea în care se afla oricum primăria. ”În 2016, am avut un buget de 3,7 miliarde de lei vechi. Anul acesta, 3,6 miliarde lei vechi. Situaţia este gravă. Nu am făcut nicio investiţie, de doi ani de zile. Am realizat un singur podeţ care leagă două câmpuri. Atât, pentru că nu am avut bani. Abia am asigurat până acum banii de salarii. Mă chinui, dau semnătură la Trezozerie, ca să nu plătesc contribuţiile la stat, cât îmi permite legea, pentru a putea da salariile”, spune primarul Vică Tăbărana.



Fără rectificarea bugetară aşteptată luna aceasta, primarul recunoaşte că instituţia pe care o conduce se va bloca. ”Dacă nu se face rectificarea ne blocăm. Luna asta mai avem câteva persoane de la care trebuie să încasăm impozit, mai strângem 2000-3000 de lei să completăm să dăm salariile angajaţilor. În rest, nu avem bani pentru nimic”. În ceea ce priveşte majorările salariale din august, primarul din Moşteni spune că salariul nu i-a crescut mai deloc: ”Noi, primarii, aveam sporul acela de la Fond Funciar. Luam vreo 4700. Acum iau vreo 4600”.



Primarul din Moşteni susţine că o situaţie similară de criză s-a mai întâmplat în urmă cu câţiva ani, când nu s-au mai găsit bani de salarii: ”S-a mai întâmplat aşa în 2002. În 2009. Nu am avut bani de salarii”.



”Nu am mai dat salariile de 3 luni”



La Talpa, o altă comună din Teleorman, care numără aproximativ 1800 de locuitori, situaţia este şi mai gravă. Angajaţii primăriei vin de 3 luni la muncă, fără bani. ”Nu am mai dat salariile de 3 luni. E greu. Ne descurcăm foarte greu. După 20 de ani de primărie, îmi vine să nu mă mai duc la muncă. Oamenii au rate, au datorii, vin la muncă de 3 luni, fără bani”, spune primarul Bebone Rababoc.



Edilul din Talpa susţine că nu majorările salariale din august sunt cauza colapsului financiar în care a ajuns primăria. Din cauza bugetelor mici şi a încasărilor slabe, primăriile se confruntă de ani buni cu aceste probleme. ”Mărirea salariilor nu am făcut-o noi. Guvernul a stabilit salariul primarului, guvernul a stabilit salariul viceprimarului, noi doar am aplicat. Eu am acum 4.000 de lei. Contabilul de la primărie are acum, după noua salarizare, cu 100 de lei mai puţin, pentru că salariul lui nu trebuie să fie mai mare decât al viceprimarului. Aşa spune legea. Directorul de la centrul de bătrâni pe care îl avem în comună ia mai puţin cu 1200 de lei. Înainte, prin legea salarizarii, funcţia lui se asimila cu cea de director de spital şi primea mai mult”, mai spune edilul Rababoc.

La Talpa, nu doar angajaţii primăriei au restanţe la salarii. Nu şi-au mai luat banii nici angajaţii de la centrul pentru bătrâni. ”Am avut colaborare cu Consiliul Judeţean Teleorman, până în aprilie. Din aprilie, Consiliul Judeţean nu a mai încheiat această colaborare şi se tot amână. Aşteptăm rectificarea de buget pentru a putea relua”, mai spune primarul.



Potrivit edilului din Talpa, probleme financiare cu care se confruntă primăriile mici nu sunt vina exclusivă a actualei guvernări: ”Nu vreau să leg problema aceasta nici de Liviu Dragnea, nici de PSD. Este o problemă care se perpetuează de 5-6 ani. La noi, ce încasăm din taxe şi impozite ne ajunge undeva până în luna iulie. O să mă întrebaţi de ce nu încasăm mai mult. Pentru că nu au oamenii bani să plătească. Unii au datorii vechi de ani de zile”. Fără rectificarea bugetară, primarul din Talpa recunoaşte că datoriile se vor adânci.



Soluţia este la Guvern



Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Dănuţ Cristescu, situaţia în care se regăsesc mai multe unităţi administrativ teritoriale este similară cu a altor localităţi din ţară, iar soluţia este la Guvern.

Pentru soluţionarea problemei, Consiliul Judeţean a înaintat către Ministerul de Finanţe o solicitare în sensul rectificării bugetare pentru echilibrarea bugetelor locale la nivelul localităţilor din judeţul Teleorman. Preşedintele CJ speră ca rectificarea să aibă loc până la finalul lunii noiembrie.