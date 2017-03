Povestea de film a singurului actor cu origini româneşti care a primit un Oscar. Cine a fost, de fapt, Edward G. Robinson

Edward G. Robinson a fost unul dintre cei mai importanţi actori ai cinematografiei americane din anii ’40. Originile actorului care şi-a câştigat faima jucând roluri de gangsteri au fost româneşti. Emanuel Goldenberg alias Edward G. Robinson s-a născut pe 12 decembrie 1893 la Bucureşti, într-o familie de evrei.

A fost al cincilea din cei şase fii ai familiei Goldberg. Pe fondul persecutării evreilor, familia sa a fost nevoită să plece în America. Pentru că nu aveau bani de drum pentru toţi membrii familiei, primul care a plecat spre Ţara Făgăduinţei a fost fiul cel mare. A muncit în America până a strâns banii de drum necesari familiei rămase în ţară.

La vârsta de 10 ani, Emanuel Goldenberg alias Edward G. Robinson s-a stabilit cu familia la New York, în cartierul Lower East Side. Manny, aşa cum cum îl alintau fraţii săi, a studiat la Şcoala Publică nr 137 şi, potrivit biografilor săi, a fost un elev de excepţie. În şcoală şi-a descoperit talentul oratoricesc şi la vârsta de 17 ani a intrat la City College of New York. Pentru rezultatele sale şcolare de excepţie a primit o bursă la American Academy of Dramatic Arts. În timpul colegiului a fost sfătuit să îşi schimbe numele şi a ales numele de Edward G. Robinson

”Am păstrat iniţialele EG, dar nu am nicio idee de ce am ales Robinson ca nume de familie Dacă ar trebui s-o fac din nou, aş alege unul mai scurt nu aveti nici cea mai mica idee cât de mult îţi ia să scrii Edward G. Robinson unei turme de vânători de autografe”, declara actorul într-un interviu dat unei reviste din Statele Unite ale Americii.



După absolvirea cursurilor a început să joace în diverse roluri mici. În timpul Primului Război Mondial s-a înrolat în Marina Americană, iar după război a ajuns la Washington. În anii 20 a obţinut primele mari succese le-a obţinut pe celebra scenă Broadway. A urmat apoi primul rol în cinematografie, într-un film mut. La sfârşitul anului 1925 s-a căsătorit cu americanca Gladys Lloyd şi s-a stabilit la New York.

La Hollywood a ajuns în 1929, iar primul mare succes cu filmul ” Micul Cezar” avea să vină în 1930. După rolul din ”Micul Cezar”, Robinson a atins faima unui star veritabil de cinema, urmărit de paparazzi şi acostat de zeci de fani. Despre începuturile vieţii sale de star, actorul avea să povestească :

”Eram abordat frecvent de ţipi, de obicei mai mult decât bauti, care mă acostau, Durul, hah? Micule Caesar, hah? Ei bine, hai să vedem cât de dur eşti!”.

A interpretat în mai multe producţii roluri de gangster devenind o figură emblematică la Hollywood. În anii 30-40, prin prisma rolurilor interpretate, numele său era asociat cu figura de mafiot american. Printre filmele care au contribuit la celebritatea sa se numără “Kid Galahad” , “Key Largo” şi “The Cincinatti Kid”. A jucat în mai multe filme în care l-a avut ca partener pe Humphrey Bogart.

Ar fi trebuit să joace rolul principal din ”Naşul”

Regizorul initial al filmului ”Naşul”, Peter Bogdanovich, l-a distribuit pe Robinson în rolul lui Vito Corleone. Întâmplarea a făcut ca cel de-al doilea regizor al filmului, Francis Ford Copolla, să aibă altă preferinţă pentru rolul principal al peliculei. El l-a ales pe Marlon Brando şi astfel actorul cu origini româneşti a pierdut şansa de a interpreta celebrul rol.





A murit înainte să primească Oscarul

Robinson nu a fost nominalizat niciodată la Oscar, în ciuda succesului înregistrat cu multe dintre rolurile sale. Abia în 1973 Academia de Film Americană a decis să îi acorde Oscarul pentru întreaga carieră. Robinson nu a mai apucat să îşi primească premiul. A murit pe 26 ianuarie 1973, cu două săptămani inainte de ceremonia de acordare a premiilor.