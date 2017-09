FOTO De ce se filmează „Moromeţii 2“ în pustiul Teleormanului şi nu la Siliştea Gumeşti. Un student de 19 ani la Actorie, marele pariu al regizorului Stere Gulea

„Atenţie, motor, acţiune!“, acestea sunt comenzile care se aud din nou la Talpa, după 32 de ani. Comuna din nordul judeţului Teleorman, unde în urmă cu trei decenii Stere Gulea a dat naştere uneia dintre cele mai valoroase producţii cinematografice româneşti, a devenit din nou platou de filmare. Aici se naşte, în toamna anului 2017, continuarea filmului „Moromeţii“, o poveste începută în 1985.



Stere Gulea a început să scrie scenariul pentru continuare în 2015, după o lungă perioadă de oscilări. „S-a născut greu, nu prea eram hotărât, am întârziat 32 de ani. Nu mai sunt interpreţii din primul film. Încercăm cu noua generaţie. Este alt context, altă poveste, alte vremuri“, mărturiseşte regizorul Stere Gulea, chestionat pe platoul de filmare.



De ce Moromeţii 2?



Două motive l-au împins pe Stere Gulea să parieze pe continuarea filmului Moromeţii. „Unul, pentru că mi s-a părut că având personajele Ilie Moromete, Cocoşilă, Catrina, nişte personaje care au devenit destul de cunoscute, chiar şi prin film, nu numai prin roman, am crezut că ar merita să le urmăresc destinele până la capăt, ca să zic asa, fiind vorba, în ultimă instanţă, de ceea ce s-a chemat ţăranul român şi viaţa de la sat. Al doilea motiv a fost că nu e, de fapt, o adaptare. Eu am plasat acţiunea în 1945, an pe care-l găsesc, din punct de vedere politic, istoric, social, extrem de interesant pentru că abia s-a terminat războiul şi a început să se instaleze regimul comnist. Pentru lumea de atunci, pentru oamenii de atunci era o întrebare veşnică - «ce se va întâmpla?» -, fiecare imaginându-şi în felul lui ceea ce urma să se întâmple“, mai spune regizorul Stere Gulea.





Actorii din Moromeţii 2

Revenirea la Talpa



Pregătirile pentru filmări au început de aproape două luni, în proiect fiind implicată nu doar echipa de producţie, ci şi autorităţile locale din comună. Potrivit edilului comunei, Primăria Talpa a dat o mână de ajutor pentru amenajarea decorului, acţiune care a implicat realizarea mai multor obiective, aducerea de figuranţi, utilaje agricole şi animale. "S-a improvizat o cârciumă, o faţadă a unei primării. Atât eu cât şi mulţi oameni din comună, cei de la ajutor social, am dat o mână de ajutor. De două luni facem parte din echipa de pregătire", spune edilul din Talpa, Benone Rababoc. Primăria din comună a emis hotărâre de consiliu local pentru a nu percepe taxe echipei care filmează zilele acestea la Talpa.

Echipa de producţie a muncit luni bune la salvarea casei lui Ilie Moromete, care era la un pas de prăbuşire. Întreg decorul a fost astfel amenajat de scenograful Cristian Niculescu, încât să arate atmosfera specifică unui sat românesc din 1945, anul în care se petrece acţiunea din Moromeţii 2.



Casa lui Ilie Moromete din Talpa, unde se filmează o mare parte dintre scene

Stere Gulea recunoaşte că revenirea la Talpa a avut şi o latură emoţională neaşteptată: ”Mi-au dat sentimentul că le devenisem de-al lor şi că ne-am întors după un număr de ani printre ei. Un fenomen mai curios, nu l-am mai trăit până acum. Atunci (n.r. - în 1985), pentru ei, noi eram cvasinecunoscuţi. Veniseră unii să facă un film. Acum nu mai eram aşa. Acum eram unii pe care îi ştiau, se familiarizaseră şi cu mine ca regizor. Înainte nu ştiau ce e aia regizor. Deci, într-un fel, a avut şi o notă de sentimentalism revenirea la Talpa”.

Alţi actori



Pentru că timpul nu a avut răbdare cu actorii din primul film şi Victor Rebenciuc (84 de ani) s-a considerat prea bătrân pentru a-l reinterpreta pe Ilie Moromete, Stere Gulea pariază în a doua ecranizare a romanului Moromeţii pe alţi actori.

Distribuţia cuprinde unele dintre cele mai mari nume ale cinematografiei româneşti. În rolurile principale ale filmului inspirat din ”Moromeţii” şi ”Viaţa ca o pradă” vor juca Horaţiu Mălăele (Ilie Moromete), Dana Dogaru (Catrina Moromete), dar şi Iosif Pastina (Niculae), Răzvan Vasilescu, George Mihăiţă, Andi Vasluianu, Oana Pellea, Ion Caramitru, Gheorghe Visu, Florin Zamfirescu, Marian Râlea, Paul Ipate, Cuzin Toma, Liviu Pintileasa, Dorina Chiriac.



Victor Rebenciuc

În Moromeţii 2, Victor Rebengiuc i-a predat ştafeta lui Horaţiu Mălăele, chiar în prima zi de filmări, Mălăele fiind prezent pe platourile de la Talpa. Cea de-a doua peliculă are două personaje principale: Ilie Moromete şi Niculae Moromete.



Stere Gulea

În noul film, Niculae Moromete va fi un personaj mult mai complex decât copilul din primul film. Stere Gulea i-a încredinţat rolul lui Iosif Paştină, un tânâr student la Actorie. ”Despre Niculae, în acest film, pot să spun că o să fie un mixaj între Moromeţii 2 şi Viaţa ca o pradă. Niculae Moromete nu devine neapărat activist în Partidul Comunist, îşi termină al patrulea an de studiu şi se transformă uşor, uşor în scriitorul Marin Preda, pe parcursul filmului”,spune Iosif Paştină.





Iosif Paştină

”Este un lucru absolut minunat ce se întâmplă aici”



”Cred ca va fi un film ce va arăta celor care vor dori să-l vadă istoria dulce-amară, tragică de multe ori, a ţăranului român în general, a familiei Moromete în particular. O armonie milenară spulberată de experienţe sociale dezastruoase”, a scris, pe Facebook, la debutul filmărilor de la Talpa, Horaţiu Mălăele, noul Ilie Moromete.

Încrezători în succesul producţiei sunt şi ceilalţi actori care intră în povestea lui Stere Gulea pentru prima dată în 2017. Actorul Cristian Şofron este unul dintre ei. Îl va intepreta pe Geacă, un moromete autentic din volumul 2 al romanului scris de Preda. ”Este un lucru absolut minunat ce se întâmplă aici. După un film pe care l-am văzut cu toţii, Moromeţii, să urmeze o altă parte a lui, în aceleaşi decoruri, cu o poveste destul de asemănătoare dar cu alţi actori mi se pare o idee extraordinară. Ce poţi să spui? Stere Gulea, Horaţiu Mălăele, Răzvan Vasilescu, Gheorghe Visu Dana Dogaru, sunt onorat că sunt alături de ei şi sper ca rezultatul muncii noastre să fie pe placul publicului”.





Actorul Cristian Şofron



Figuranţi pe uliţe



Zeci de săteni din Talpa vor fi şi ei actori preţ de câteva secunde în Moromeţii 2. Stere Gulea a cooptat o echipă de figuranţi care zilele acestea îşi aşteaptă rândul să intre pe platoul de filmare.



”Îmi amintesc de primul film. Nu am apărut atunci că eram mai mic. Acum am 62 de ani. Noi trebuie să ne plimbăm pe stradă. Săptămâna care vine ne cheamă iar la filmări”, spune Constantin Chelu, un sătean din Talpa cooptat la filmări.

La 80 de ani, Paraschiva Bulumac vine şi ea aproape zilnic la casa lui Ilie Moromete ca să tragă cu ochiul la cadrele care se filmează: ”Când s-a făcut primul film, chiar îi serveam la masă, acolo unde erau. Acum venii şi eu să îi văd. Oi mai trăi, oi muri, până e gata filmul, nu ştiu. Vin şi eu să văd şi eu cum este”.







Muzeul ”Moromeţii”



Primarul din Talpa, Benone Rababoc, are planuri mari după terminarea filmărilor. Vrea să păstreze toate decorurile şi să amenajeze la Talpa un Muzeu al Moromeţilor. ”Împreună cu Consiliul Local şi cu o parte din oamenii din localitate ne-am propus să nu moară acest act de cultură după plecarea oamenilor care astăzi filmează la această partea a doua.Să păstrăm platourile, decorurile, să le întârim, să le consolidăm şi împreună cu Consiliul Judeţean şi Direcţia de Cultură să le transformăm într-un muzeu şi să le introducem într-un circuit turistic”, spune edilul din Talpa.

La Talpa filmările vor continua până luna viitoare. În afara satului din Teleorman, scene importante din cea de-a doua poveste a Moromeţilor vor fi vor fi turnate la Bucuresti, în noiembrie, iar alte câteva la Slatina. Premiera va avea loc pe pe 9 noiembrie 2018.



Primul film ”Moromeţii” a trecut prin filtrul secţiei de propagandă a PCR



În 1984, regizorul Stere Gulea a propus Consiliului de Stat pentru Cultură şi Artă realizarea filmului ”Moromeţii” şi intenţia lui a fost de a filma pelicula la Siliştea Gumeşti, satul natal al lui Marin Preda. Regizorul nu a găsit însă aici ceea ce căuta. Locul descris de Preda în roman îşi pierduse autenticitatea, pentru că printre case apăruseră antenele de reţea şi cablurile de electriciate.

În căutarea satului încremenit în timp, Stere Gulea a ajuns la Talpa, o localitate aflată la 80 de kilometri de Alexandria. Aici s-au găsit două case nelocuite, fără curent electric, situate una lângă alta, despărţite doar de un gard. Acestea au fost alese drept casele lui Moromete şi Bălosu şi aici s-a stabilit cartierul general de filmare. Regizorului nu i-a plăcut cimitirul din sat şi atunci a cerut să se amenajeze unul, în apropierea celor două case.

Filmările s-au încheiat în 1985, dar filmul a apărut abia doi ani mai târziu, pe 28 septembrie 1987

Vreme de doi ani pelicula filmată la Talpa a fost vizionată de reprezentanţii secţiei de propagandă a PCR. Regizorului i s-a reproşat că a descris viaţa ţăranului într-o lumină prea neagră.





Iosif Paştină, pariul lui Stere Gulea pentru Niculae Moromete



Marele pariu al regizorului pentru cel de-al doilea film ”Moromeţii” îl reprezintă tânărul student la Actorie, Iosif Paştină (19 ani) , cel care îi va da viaţă lui Niculae Moromete. Iosif Paştină a absolvit, anul acesta, Colegiul Bilingv ”George Cosbuc” din Bucureşti, unde a activat în trupa de teatru Brainstorming Bucureşti. Tânărul a dat examen la Actorie şi a fost admis primul. A primit rezultatul examenului chiar în timpul filmărilor de la Moromeţii 2. Proaspătul student la Actorie este la primul său rol principal într-un lung metraj.

”Eu o să-l interpretez pe Niculae Moromete. Lucrez cu o echipă extraordinară , nu mă aşteptam să mă înţeleg atât de bine cu toată lumea şi să reuşesc să intru în ritmul ăsta, eu având o experienţă foarte mică în domeniul filmului. Este primul meu rol principal într-un lung metraj şi domnul Gulea are foarte multă răbdare cu mine, să pot să intru în ritm şi să pot să ţin pasul cu tot ce se lucrează”, spune tânărul actor.



În prima ecranizare a romanului ”Moromeţii”, rolul lui Niculae a fost intepretat de teleormăneanul Marius Badea, un copil de 11, selectat din 300 de candidaţi.