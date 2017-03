Cum au pierdut elevii de clasa a VIII-a 2 puncte la simulare la cea  mai simplă întrebare: Emil Sitaru versus Muzeul de Istorie a Transilvaniei

Prima cerinţă a celui de-al II-lea subiect de la Simularea la Limba română a stârnit un val de nemulţumiri din partea elevilor de clasa a VIII-a şi o isterie a ironiilor în mediul online. Peste 6000 de elevi de clasa a VIII-a au semnat pe Facebook o petiţie online în atenţia Ministerului Educaţiei prin care cer să se accepte şi a doua variantă de răspuns drept corectă.

La Subiectul al II-lea, elevii au avut de rezolvat o cerinţă, aparent banală. Pe baza unui textul suport, un articol de pe historia. ro despre o expoziţie de piese de şah, elevilor li s-a cerut să răspundă la două întrebări.”Sute de figurine de şah create în zeci de ţări de pe glob pot fi văzute într-o expoziţie inedită deschisă la Muzeul de Istorie a Transilvaniei . Expoziţia aduce în atenţia publicului 88 de jocuri de şah, piese care face parte din colecţia particulară Emil Sitaru. Piesele sunt aduse de profesorul Emil Sitaru din zeci de ţări vizitate de Domnia Sa de-alungul turneelor la care a participat împreună cu jucătorii Academiei SITAS (...)”

La prima întrebare, elevilor li s-a cerut să formuleze un enunţ în care să precizeze cine este ”organizatorul expozitiei pieselor de sah” . Majoritatea elevilor au scris ca răspuns numele Emil Sitaru. Baremul publicat de Ministerul Educaţiei în dupa amiaza simulării le-a adus însă candidaţilor o veste neplăcută. Au pierdut două puncte la cea mai banală întrebare pentru că răspunsul corect era: Muzeul de Istorie a Transilvaniei.

Nemulţumiţi şi considerând că întrebarea a fost o capcană întinsă de specialiştii care au elaborat subiectele , elevii care au ales ca variantă corectă numele profesorului Emil Sitaru au lansat online o petiţie prin care cer ministerului notarea ambelor variante de răspuns. Petiţia de pe Facebook a adunat peste 6000 de semnături. Părerile elevilor semnatari ai petiţiei susţin că cerinţa a fost derutantă, iar în textul suport Muzeul de Istorie nu apărea ca organizator, ci ca loc de desfăşurare al expoziţiei.

”Am scris Emil Sitaru deoarece nu era specificat " locul unde are loc" ci organizatorul”, susţine un candidat la simulare. ”Cerinta nu era clar formulata pentru acel text suport , informatiile referitoare la "organizator" nefiind elocvente”, spune un alt semnata al petiţiei.







Isterie online

Întrebarea de la cel de-al doilea subiect de la simulare a făcut cunoscut numele lui Emil Sitaru în rândul tuturor elevilor de clasa a opta. Valul de nemulţumire stârnit de simpla întrebare a iscat o adevărată nebunie în mediul online. Copiii au creat mai multor conturi de Facebook false cu numele de Emil Sitaru , pagini pe care au postat comentarii şi imagini ironice şi răutăcioase pornind de la întrebarea pe care ei au considerat-o capcană.







”Muzeul versus Emil”, ” Cel de-al treilea război mondial : Emil Sitaru versus Muzeul”, ”Emil Sitaru :Wanted Dead or Alive”,” Doctor Emil Sitaru, profesionist in stricarea punctajului la simulare si in organizarea expoziţiilor de şah”, sunt doar câteva dintre sloganurile şi mesajele lansate de candidaţii la simulare, imediat după aflarea variantei corecte din barem.

Ce spun profesorii

Răspunsul corect era cel din barem, susţin profesorii de limba română. ”Din punctul meu de vedere nu reiese din text că organizatorul ar fi Emil Sitaru. Răspunsul este clar. Organizatorul este Muzeul de Istorie a Transilvaniei. Elevii au fost derutaţi, dar răspunsul este clar”, a spus profesorul de limba română, Valeria Gherghe.

Dacă în ceea ce priveşte răspunsul la subiectul doi, în opinia profesorilor, răspunsul a fost clar, în ansamblu, subiectele de la simulare au fost considerate de dascăli peste nivelul de pregătire al elevilor de clasa a opta.„Textul literar de la prima parte este foarte dificil, necesită o maturitate şi o sensibilitate pe care le ai numai dacă deţii o anumită experienţă de viaţă şi de lectură. Cred că cerinţa argumentării că un text atât de dificil este liric îi invită pe elevi la schematism. Mă aştept ca în lucrările pe care le voi corecta să fie mai degrabă o abordare formală decât una care să dovedească interpretarea şi înţelegerea textului. Este mult peste nivelul de pregătire al copiilor de clasa a VIII-a”, a explicat pentru Adevărul profesoara de Limba Română Cristina Tungaru, de la Şcoala 95 din Capitală.

Cine este, de fapt, Emil Sitaru

Emil Sitaru, numele cunoscut de ieri de toţi elevii de clasa a opta, este în realitate, un cunoscut şi apreciat profesor de matematică la Liceul “Nicolae Balcescu” din Cluj-Napoca. Emil Sitaru a predat matematica în Franta, la liceul “Suzanne Valadon” din Limoges şi în SUA, în Holly-Hill, Carolina de Sud.

Profesorul Sitaru, care a înfiinţat la Cluj ”Şcoala de Matematică” şi ”Academia de şah”, deţine o impresionantă colecţie de piese de şah.

Informaţiile din textul suport sunt cât se poate de reale şi prezentau o expoziţie a profesorului Emil Sitaru, care a avut loc la Muzeul de Istorie a Transilvaniei în septembrie 2015.

Ajuns fără să vrea în scandalul iscat după simulare , profesorul din Cluj, în vârstă de 60 de ani nu a dorit să comenteze isteria creată de elevi în mediul online. ” Nu am nimic de declarat. Am picat la mijloc. Nu am ce comenta” a spus profesorul Emil Sitaru. Întrebat dacă are vreun mesaj pentru elevi, reputatul profesorul le-a urat copiiilor succes: ” Nu am niciun mesaj pentru elevi. Orice aş spune s-ar interpreta. Le urez succes în continuare”.

