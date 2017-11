Cine este teleormăneanul aflat în război total cu Liviu Dragnea: „În Teleorman Dragnea reprezintă, de fapt, statul paralel“

Războiul lui Părpălea cu liderul PSD a început în 2012. De atunci, teleormăneanul a depus mai multe plângeri împotriva lui Dragnea la DNA şi DIICOT. ”Sunt scârbit de ipocrizia lui, de minciună, de sărăcia judetului, de dictatura lui, de subordonarea tuturor instituţiilor la nivelul judetului. De constructia «statului paralel» creat de el în Teleorman. Pentru că aici, în Teleorman, Dragnea reprezintă, de fapt, statul paralel, care înseamnă corupţia. Sper ca dosarul să se finalizeze cu închisoare. Nu îmi este frică de Liviu Dragnea”, spune Romică Părpălea.



Pentru toate plângerile pe care le-a depus la DNA şi DIICOT, teleormăneanul care se declară în război total cu Dragnea susţine că a strâns dovezi şi probe vreme de aproape cinci ani. În august 2017, Romică Părpălea a depus la DNA o plângere care viza firma Tel Drum. Teleormăneanul susţine că a scris un denunţ de 10 pagini în care a reclamat modul în care s-a privatizat Tel Drum sub semnătura lui Liviu Dragnea, pe vremea când era preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman.

”Plângerea din august face referire la modul cum s-a privatizat firma Tel Drum, protagonist fiind Dragnea, care era factor de decizie în CJ Teleorman, şi cum au fost girate toate bunurile mobile şi imobile ale Tel Drum pentru firmele fiului său. Acuzaţiile aduse sunt de corupţie deoarece beneficiar este familia sa. Până acum, de abia aşteptam ca Pitiş să gireze cu toate bunurile mobile şi imobile în favoarea fiului lui Dragnea. Deci toată proprietatea Tel Drum-ului a fost pusă la dispoziţia băncii Unicredit Ţiriac pentru firmele lui Valentin Dragnea. Sunt probe clare împotriva lui Dragnea. Carduri cu banii de unde s-au făcut plăţi pe numele lui Dragnea de la Tel Drum. Sunt probe puternice. Au făcut greşeli. Există fotografii de la întâlniri între Fişcuci, Dragnea, Pitiş în Bucureşti, unde primea banii în numerar”, mai susţine Părpălea.



De la membru PSD la ”mortul lui Dragnea”



Înainte de a fi duşmanul declarat al lui Liviu Dragnea, Romică Părpălea i-a fost coleg în Partidul Social Democrat, filiala Teleorman. Părpălea era în 2012 preşedintele organizaţiei PSD Bragadiru. Jurist al societăţii Terma Serv SRL, societatea Primăriei Alexandria care are în grijă sistemul centralizat de încălzire, în 2012 a fost instalat în funcţia de director interimar al regiei. Romică Părpălea a căzut, însă, în dizgraţia celor care i-au dat funcţia, după alegerile locale din 2012.

Pus preşedinte al unei secţii de votare din Alexandria, Părpălea a susţinut, la vremea izbucnirii scandalului, că i s-a cerut să măsluiască procesele verbale în favoarea candidatului PSD la Primărie. A refuzat şi, tot după spusele lui, acesta ar fi motivul pentru care n-a mai avut zile bune în funcţia de director. A fost demis din funcţia de director interimar în august 2012, a plecat din PSD şi s-a ales cu plângere penală din partea primarului Alexandriei, Victor Drăguşin. A fost acuzat de municipalitate că, pe perioada cât a stat director interimar, a măsluit contractul de mandat în aşa fel încât, odată scos din funcţie, să aibă dreptul la despăgubiri în valoarea a 40 de salarii.

După ce şi-a pierdut funcţia, Părpălea a cerut în instanţă 400.000 de lei de la Consiliul Local Alexandria drept despăgubiri. Autorităţile l-au acuzat, pe lângă că a falsificat contractul de mandat, şi de faptul că a băgat mâna în visteria societăţii. Între Romică Părpălea şi Primăria Alexandria au început, în 2012, procese nefinalizate nici în prezent.



Părpălea a ajuns cunoscut drept ”mortul de la Referendum” în 2013. Liviu Dragnea, aflat în centrul scandalului de la Referendum, a acuzat anchetatorii că îşi construiesc investigaţiile având la bază declaraţia unui mort. Potrivit fostului vicepremier, acuzaţiile la adresa sa ar fi venit din partea unei persoane decedate încă din 1991. Mortul nu era, de fapt, mort, avea să declare Romică Părpălea, care şi-a asumat poziţia de denunţător. ”Eu l-am denunţat pe Liviu Dragnea. Deocamdată sunt viu”, spunea Părpălea.





În război cu ministrul Carmen Dan



Nu doar cu liderul social democrat Liviu Dragnea, se războieşte teleormăneanul. În urmă cu aproximativ o lună acesta a depus la DNA şi DIICOT plângeri împotriva ministului Carmen Dan. La rândul ei, Carmen Dan a depus şi ea plângere împotriva lui Părpălea pentru denunţ calomnios, şantaj, atac la ordinea constituţională şi organizare de grup infracţional.



”Înainte să facă doamna Carmen Dan, i-am făcut eu plângere penală pentru grup infracţional la DIICOT structura centrală, atât dumneaei, cât şi celor care au beneficiat de beneficii din aparatul propriu al prefectului, cât şi la patru procurori şi doi poliţişti, atât la DNA, cât şi la DIICOT. Când doamna ministru de Interne a fost prefect în judeţul Teleorman, a acoperit foarte multe fărădelegi. A lăsat nişte funcţionari publici să beneficieze de anumite sporuri”, susţine Romică Părpălea.



Părpălea mai spune că are dovezi în acest sens. Cât priveşte plângerea făcută de aceasta împotriva lui, teleormăneanul susţine că nu are nicio teamă: ”Crede că mă impresionează că mi-a făcut plângere mie la DIICOT?! Sunt un simplu cetăţean care nu am încălcat şi nu încalc legea. Ea a fost informată şi a depus aiurea cererea la DIICOT”.







Susţine că a fost hărţuit şi tâlhărit



Părpălea susţine că războiul purtat cu liderul PSD a avut consecinţe. ”Din 2012 mă hărţuiesc, caută probe, dovezi împotriva mea. Am fost cercetat abuziv după ce un infractor a depus plângere împotriva mea. În aprilie 2017 am fost citat sa ma prezint la Alexandria şi am fost tâlhărit cu forţa de telefon, de către comisarul-şef DIICOT. Atunci au fost făcute percheziţii şi la locuinţa mea, mi-au violat corespondenţa. Am depus plângere împotriva comisarului-şef DIICOT, care este cercetat acum de Parchet şi de Protecţia internă”, spune teleormăneanul.

Împotriva celui despre care susţine că l-a tâlhărit, Părpălea a depus plângere şi dosarul în care teleormăneanul se constituie parte vătămată cu privire la infracţiunile de tâlhărie, violarea secretului corespondenţei şi abuz în serviciu se află în supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.