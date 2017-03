Buzatu Bogdan George a fost învestit în funcţia de inspector general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman

Prin ordin al Ministrului Educaţiei, profesorul Buzatu Bogdan George a fost numit inspector şcolar general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman. Numirea s-a făcut prin detaşare în interesul învăţământului, până la organizarea concursului de către Ministerul Educaţiei Naţionale.







”Ţin să mulţumesc în mod special pentru primirea frumoasă de care am parte. În urmă cu puţin timp am aflat vestea că voi face parte din această echipă minunată a Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman. Îmi doresc o bună colaborare cu toate structurile implicate în procesul instructiv educativ. Voi încercat să depun tot ce am mai bun pentru a îmbunătăţi procesul instructiv educativ. Ne interesează să construim un învăţământ bazat pe competenţă”, a spus noul adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, la ceremonia de învestire.





Buzatu Bogdan George este profesor de matematică, titular la Şcoala Gimnazială Năsturelu. Acesta a predat şi la Liceul Teoretic Zimnicea, unde a fost detaşat mai mulţi ani.

Noul inspector general adjunct al IŞJ Teleorman este membru al corpului naţional de experţi în management educaţional şi, după cum a anunţat la festivitatea de instalare în funcţie, se va înscrie la concursul organizat de Minister pentru ocuparea funcţiei de inspector general adjunct al IŞJ Teleorman. Concursul se va desăşura în perioada 3-11 aprilie 2017 la Ministerul Educaţiei.