În Teleorman, salariul mediu brut este cu 900 de lei mai mic decât în restul ţării

La nivel naţional, câştigul mediu brut a fost de aproximativ 3288 lei, însă teleormănenii au câştigat cu 27 la sută mai puţin decât conaţionalii lor. Salariul mediu brut Teleorman a fost cu 900 de lei mai mic decât în restul ţării.” Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul judeţului Teleorman, în luna mai 2017 a fost de 2388 lei, mai mic cu 27% (- 900 lei) faţă de salariul mediu brut pe economie, şi cu 1,8% (- 45 lei ) sub realizările lunii precedente. Pe ramuri de activitate, în luna mai 2017, s-a realizat un câştig mediu brut de:2420 lei în agricultură, silvicultură, piscicultură, cu 8% (-211lei) mai mic faţă de realizările pe ţară şi cu 0,6% (-16 lei) sub realizările lunii anterioare; 2002 lei în industrie şi construcţii, cu 32,4% (- 9582 lei ) sub realizările pe ţară şi cu 0,5% (+ 10 lei) peste realizările lunii anterioare; 2625 lei in activitatea de servicii, cu 25% (- 882 lei) mai mic faţă de realizările la nivel de ţară şi cu 2,9% (- 79 lei) sub realizările lunii anterioare. Comparativ cu luna mai 2016, câstigul salarial mediu brut a crescut cu 16,5% (+ 338 lei ), la nivel de judeţ.”, se arată în ultimul buletin statistic emis de Direcţia Judeţeană de Statistică.