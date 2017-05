Visul american al unei românce de 22 de ani din Cîmpeni. Mihaela Berindei este sportivul anului la canotaj în competiţia universităţilor din vestul SUA

”Mihaela-Teodora Berindei din Câmpeni, România, a concurat timp de patru ani în barca de opt rame pentru Washington State. A fost distinsă cu premiul Cougar Pride pentru excelentele sale calităţi personale, academice, şi atletice. Ea i-a ajutat pe cei de la Cougars să devină de trei ori campioni NCAA şi îşi propune să ajute echipa şi pentru a patra şi ultima oară”, scrie site-ul pac-12.com, despre sportiva din România.

”Am crescut într-un oraş mic cu oameni minunaţi, care m-au inspirat foarte mult. Am crescut împreună cu sora mea, judecându-ne şi practicând diverse sporturi, mai ales cele de iarnă. La vârsta de 14 ani am fost recrutată pentru canotaj. Împreună cu echipa de junori a României am câştigat Campionatul Mondial de canotaj pentru tineret sub vârsta de 23 de ani. După acest titlu am primit o ofertă pentru a studia şi a practica canotajul în SUA”, spune Mihaela Teodora Berindei. La Universitatea din Seattle, Teodora studiază economie. ”Pac-12” este o competiţie care reuneşte studenţi sportivi de la 12 universităţi din vestul SUA.

Foto: wscougars.com

În 2013, înainte de a pleca în America, tânăra din Cîmpeni a primit titlul de cetăţean de onoare al oraşului pentru performanţele pe care le-a avut ca sportivă canotoare, atât la echipa de club cât şi la cea naţională a României. Mihaela s-a născut în oraşul Câmpeni la 1 octombrie 1994, iar clasele I-VII le-a frecventat la Şcoala Generală şi Colegiul Naţional „Avram Iancu” din acelaşi oraş. În anul 2008, tânăta a fost selecţionată la Clubul Sportiv Orşova la secţia canotaj. În acelaşi an a fost promovată în Lotul Naţional de Juniori al României, continuându-şi studiile la Liceul „Traian Lalescu” din Orşova. În toamna anului 2012, Mihaela Teodora s-a mutat în Bucureşti la Clubul Sportiv Dinamo. În vara anului 2013, în urma unei burse şi a unei invitaţii, a fost admisă la Washington State University din SUA, unde statul american i-a oferit o bursă de studii şi unde s-a antrenat şi a participat la competiţii.

În perioada cât a concurat în România şi pentru naţionala de juniori, aceasta a obţinut ca sportivă de performanţă la canotaj un număr impresionant de medalii: pe plan naţional – 20 medalii de aur, 4 medalii de argint, 6 medalii de bronz, de cinci ori obţinând Cupa României; în anul 2012 la concursurile internaţionale a obţinut 4 medalii de aur: campioană europeană şi mondială în proba de 8 rame cu cârmaci la Campionatul European de Juniori din Bled, Slovenia şi Campionatul Mondial de Juniori din Plovdiv, Bulgaria; dublă campioană balcanică în proba de 4 rame şi 2 rame la Balcaniada de la Plovdiv, Bulgaria. În 2013 a obţinut medalia de aur în proba de 4 vâsle 2000 metri de la Campionatul Mondial de canotaj pentru tineret sub 23 de ani, desfăşurat la Linz – Ottensheim, Austria. Pentru rezultatele obţinute în anul 2012, Consiliul Judeţean Mehedinţi a premiat-o cu medalia „Cel mai bun sportiv al anului 2012”.

Foto: pac-12.com