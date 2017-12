VIDEO Au alergat 33 de kilometri, de la Aiud la Alba Iulia, în cinstea Zilei Naţionale. Român de etnie maghiară: „Port cu mândrie tricolorul românesc”

“Îmi declar dragostea faţă de ţara din care fac parte. Ca mesaj pentru confraţii mei români, le transmit un îndemn să ne sărbătorim ziua naţională, astfel încât să aducem împliniri unul, celuilalt”, a spus Levente Polgar. În demersul său, a fost sprijinit şi de alte persoane, din mai multe zone ale ţării, care s-au alăturat “marşului” spre Alba Iulia. Una dintre acestea a fost Avram Iancu, bibliotecarul-recordman din Petroşani, care a reuşit performanţa de a parcurge Dunărea înot, fără costum de neopren.

După ce grupul a ajuns la Alba Iulia, Levente Polgar, care a avut această iniţiativă, a ţinut un discurs în faţa Sălii Unirii, locul unde s-a semnat Actul de Unire, îndemnând la pace şi armonie între etnii. Sportivul, care a rămas fără o mână, de la vârsta de şase ani, a declarat că alergătorii nu au întâmpinat probleme pe traseu.

”Am avut parte de un traseu minunat, de mult bun simţ din partea şoferilor din trafic. Nu am întâmpinat probleme şi astăzi, de 1 Decembrie, voi încuraja pacea între etnii. Îmi doresc, cum sărbătoresc eu Ziua Naţională a României, ca şi celelalte etnii să îşi poată serba în voie şi în pace şi armonie ziua lor. E un îndemn către pace, convieţuire şi un semn de respect reciproc. Port cu mândrie tricolorul şi am declarat de la început că aceşti 33 de kilometri anual îi dedic militarilor căzuţi în teatrele de operaţiuni. Cu toată simpatia le declar tot respectul meu”, a spus Levente, la sosirea în Alba Iulia, citat de ziarulunirea.ro.

Acesta a adăugat că iniţiativa de a alerga de la Aiud la Alba Iulia a fost făcută publică, pentru a i se alătura şi alţii, iar în final au fost în jur de 20 de persoane care au făcut tot traseul. ”Am respect faţă de ţara pentru care trăiesc, îmi arăt sentimentul de dragoste faţă de semenii cu care convieţuiesc zi de zi. Eu fiind de etnie maghiară, merg pe stradă şi vorbesc limba aceasta, trăim în armonie. Voi transmite de pe treptele Sălii Unirii sentimente de dragoste, convieţuire paşnică, în armonie, de încurajare. Să începem să coasem rana care a fost cândva. Acum ar trebui să ne uităm spre viitor, să nu ne mai uităm spre trecut, să trăim prezentul şi să ne uităm spre viitor”, a spus Levente.





Unul dintre cei care i s-a alăturat este Avram Iancu, din Petroşani, un cunoscut sportiv care străbătut Dunărea înot. ”Am înotat tot cursul Dunării, 2.860 de kilometri, iar acum mă bucur alături de întreaga naţiune, de Ziua Naţională. Am alergat la iniţiativa lui Levente, iniţiativă pe care o laud şi o apreciez foarte mult. Am alergat cu drapelul. Dacă un român de etnie maghiară a venit cu această idee mi s-a părut extraordinar şi am zis să mă alături”, a spus Avram Iancu.