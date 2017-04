Idee de business: mică afacere cu haine produse din lână românească

Trei tinere din Alba Iulia - Andreea, Ana şi Lucia - au gândit un proiect care are la bază lâna românească, un produs care, din păcate, este pe cale de dispariţie. ”Ideea Lin a apărut în primul rând din pasiunea pentru materialele naturale şi din dorinţa de a avea piese vestimentare şi de lifestyle lucrate artizanal dar cu o notă contemporană. Am studiat foarte bine şi piaţa înainte de a ne aruncă în dezvoltarea acestui concept dar nu e chiar aşa. Am simţit că există această nevoie de a fi autentici, de a ne apropia de natură şi de a (re)găsi frumuseţea şi esenţa în simplitatea lucrurilor. Provocarea cea mai mare a fost să găsim acel ton care să transmită cel mai bine răspunsul formulat de noi vizavi de nevoi”, spune Andreea Trandafir, omul bun la toate în această afacere, aşa cum se defineşte.

Toate produsele oferite spre vânzare sunt realizate manual, unele dintre ele necesitând chiar şi 30 de ore de muncă. Pasul următor a fost realizarea unui magazin online, care reprezintă principalul canal de vînzare aşa cum Facebook-ul este principalul vehicul de popularizare a produselor. Mica afacere de producţie şi vânzare a fost lansată în 2016. ”Am investit foarte mult timp în căutarea materialelor cu care să lucrăm. Nu e uşor de crezut, dar în România cu greu se mai găseşte lâna românească toarsă, iardespre in românesc nu mai putem vorbi. Chiar şi acum, la aproape un an de la lansare, pentru că preţuim nu doar estetică dar şi calitatea, găsirea celor mai bune materiale reprezintă o provocare. Lâna românească este mai aspră, dar cu toate astea faptul că este adesea nevopsita sau vopsită cu plante ne determină să o căutăm şi să o folosim în continuare”, afirmă Andreea.Toate produsele oferite spre vânzare sunt realizate manual, unele dintre ele necesitând chiar şi 30 de ore de muncă. Pasul următor a fost realizarea unui magazin online, care reprezintă principalul canal de vînzare aşa cum Facebook-ul este principalul vehicul de popularizare a produselor.

”Fiind încă la început şi având un buget restrâns, tot ceea ţine de identitate vizuală, design şi comunicare este realizat in-house. Ne bucură şi ne încurajează comunicarea nemijlocită cu clienţii iar pentru moment comunicarea pe Facebook pare să fie cea mai potrivită pentru noi”, completează Andreea Trandafir. Lin este prezent şi în ”offline”, în Alba Iulia, printr-un pop-up store deschis din primăvară până toamna târziu în Cetatea Alba Carolina. ”Deşi am primit numeroase invitaţii pentru a participă la evenimente în Bucureşti şi Cluj, în iarnă lui 2016 am fost prezenţi doar la un eveniment în Capitală. Dar anul acesta vom face tot posibilul să ne prezentăm la mai multe târguri şi evenimente”, susţine reărezentanta Lin. Potrivit Andreei, clienţii apreciază în primul rând materialele naturale şi designul simplu. Sunt, în general, femei din mediul urban care ajung să cumpere obiecte de vestimentaţie pe care le văd pe pagina afacerii de pe Facebook.

”Credem că cei care aleg să cumpere produse Lin sunt conştienţi şi de faptul că în acest fel sprijină un brand local şi, indirect, comunitatea locală. Planurile noastre de viitor includ lărgirea gamei de produse şi prezenţa offline în oraşele mari”, mai spune Andreea.