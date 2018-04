FOTO VIDEO Ultima liturghie în biserica de la Vinţa, veche de peste 200 de ani. Apa otrăvită din iazul de la Valea Şesii va distruge lăcaşul din Apuseni

Este vorba despre biserica de la Vinţa, veche de peste 200 de ani. Vineri, 13 aprilie 2018, s-a oficiat ultima liturghie în biserica ortodoxă de la Vinţa.

Motivul este foarte simplu. Apa acidă de la capătul barajului de decantare a sterilului a ajuns la peretele exterior al lăcaşului de cult şi, în câteva zile, va ajunge în interiorul bisericii. Localnicii care se luptă de mai mulţi ani pentru salvarea acesteia s-au resemnat şi aşteaptă ca biserica în care s-au rugat mai multe generaţii să fie distrusă de apele otrăvite ale iazului.

Biserica „Sfântul Mihail“ din satul Vinţa a fost construită in piatră pe locul unei foste biserici din lemn şi nu are o dată clară privind edificarea. În documente s-a descoperit doar faptul că a fost renovată în 1819, ceea ce denotă faptul că avea atunci câteva zeci de ani. Pe clopotul din turlă este trecut anul 1775. Satul Vinţa este atestat începând cu anul 1825, la fel ca Geamăna. Prin urmare, biserica în actuala formă are o vechime de cel puţin 200 de ani.