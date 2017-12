FOTO VIDEO Paradă militară cu confeti la Alba Iulia. Peste 10.000 de oameni au sărbătorit Ziua Naţională în oraşul Marii Uniri

Au defilat prin faţa celor aproape 10.000 de oameni aflaţi în stradă circa 400 de militari şi câteva zeci de mijloace tehnice de luptă aparţinând unor unităţi militare din Alba Iulia şi structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Ceea ce s-a droit a fi parada tradiţională de Ziua Naţională a început în jurul orei 13.00 şi a ţinut circa o jumătate de oră. Manifestările de la Alba Iulia au început de dimineaţă cu ceremoniile solemne de depunere de coroane de flori la statuia lui Mihai Viteazul,

Ceremoniile au început în cursul dimineţii în centrul municipiului Alba Iulia la statuile lui Ion I.C. Brătianu şi Iuliu Maniu, la care au participat doar câteva sute de persoane. La următoarele manifestări din zona istorică, la statuile Regelui Ferdinand I şi a Reginei Maria din faţa Catedralei Reîntregirii şi apoi la statuia lui Mihai Viteazul, numărul participanţilor a crescut la câteva mii.

Printre participanţi s-au aflat află şi un grup de tineri care militează pentru unirea Basarabiei cu România. Ei au purtat steaguri tricolore şi bannere cu mesajul "1918 Unire. 2018 Reunire" şi s-au manifestat zgomotos, scandând "Basarabia, pământ românesc!", "Acelaşi sânge, aceeaşi ţară/ Români am fost cu toţi odinioară" sau "Trăiască, trăiască şi-nflorească Ardealul, Moldova şi Ţara Românească!". Grupul de tineri s-a mutat apoi la defilarea militară.

Ulterior a aut loc primirea simbolică a soliilor în Sala Unirii şi slujba Te Deum oficiată în faţa Catedralei Reîntregirii. Sub genericul Festivalul Gustului Românesc şi Marea Unire a Bucătarilor,circa 20 de bucătari au pregătit sub coordonarea lui chef Cătălin Scărlatescu circa 15.000 de porţii de fasole cu cârnaţi şi varză cu ciolan care au fost împărţite gratuit participanţilor prin intermediul unor bucătării de campanie montate în curtea unităţii militare din Alba Iulia.

La Alba Iulia au fost prezenţi români din toate colţurile ţări, dar şi reprezentanţi ai comunităţilor româneşti din străinătate. Nicolae Avram din Suceava are aproape 70 de ani şi a venit pentru al cincilea an consecutiv pentru a sărbători Ziua Naţională în capitala Marii Uniri. ”Am venit cu trenul de la Iaşi aşa cum am făcut de mai mulţi ani. Îmi place să sărbătoresc aici în capitala noastră a tututor românilor. Este destul de greu drumul, dar merită pentru furmuseţea a ceea ce este aici în cetatea tuturor românilor”, a spus bărbatul. Un alt român prezent la manifestări a venit cu bicicleta de la Lugoj până la Alba Iulia.

”De câţiva ani plec cu bicicleta din Lugoj pentru a sărbători Ziua Naţională aici. A fost mai complicat pe drum, dar a meritat. Sper să pot face acest drum şi anul viitor când sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire”, a spus acesta. O pată de culoare a fost grupul de aproximativ 30 de cavaleri templieri, din toată ţara, care s-au reunit la Alba Iulia de 1 Decembrie. Aceştia au defilat prin Cetate îmbrăcaţi specific, în pelerine albe cu cruci roşii pe piept, şi au depus o coroană de flori la statuia lui Mihai Viteazul.

De asemenea, circa 20 de persoane au alergat 33 de kilometri pentru a sărbători Ziua Naţională la Alba Iulia, la iniţiativa lui Levente Polgar, cetăţean român de origine maghiară care promovează armonia între etnici. Pe traseu, ei au fluturat drapelul tricolor. După ce au ajuns la Alba Iulia, Levente Polgar, care a avut această iniţiativă, a ţinut un discurs în faţa Sălii Unirii, locul unde s-a semnat Actul de Unire, îndemnând la pace şi armonie între etnii. Levente Polgar, care a rămas fără o mână, de la vârsta de şase ani, a declarat că alergătorii nu au întâmpinat probleme pe traseu. ”Am avut parte de un traseu minunat, de mult bun simţ din partea şoferilor din trafic. Nu am întâmpinat probleme şi astăzi, de 1 Decembrie, voi încuraja pacea între etnii. Îmi doresc, cum sărbătoresc eu Ziua Naţională a României, ca şi celelalte etnii să îşi poată serba în voie şi în pace şi armonie ziua lor. E un îndemn către pace, convieţuire şi un semn de respect reciproc. Port cu mândrie tricolorul şi am declarat de la început că aceşti 33 de kilometri anual îi dedic militarilor căzuţi în teatrele de operaţiuni. Cu toată simpatia le declar tot respectul meu”, a spus Levente, la sosirea în Alba Iulia. Acesta a adăugat că iniţiativa de a alerga de la Aiud la Alba Iulia a fost făcută publică, pentru a i se alătura şi alţii, iar în final au fost în jur de 20 de persoane care au făcut tot traseul.

Printre participanţi la evenimentele de la Alba Iulia s-au aflat ministrul Educaţiei Liviu Pop, ministrul Agriculturii Petre Daea şi ministrul delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu, alături de primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava şi preşedintele Consiliului Judeţean, Ioan Dumitrel. Pe parcursul zilei de 1 decembrie au fost pregătite şi concerte de muzică uşoară şi populară, spectacole pentru copii, iar seara va avea loc un concert denumit "Ca pe vremuri" cu Iris, Compact, Holograf, urmat de focuri de artificii şi spectacole de lasere. Tot în cursul serii va avea loc, începând cu ora 18,00, un concert extraordinar dedicat Zilei Naţionale a României cu Orchestra "Philarmonia" Bucureşti, avându-i ca solişti pe Lavinia Mamot (soprană), Aron Cavassi (vioară), iar dirijor Constantin Adrian Grigore. Manifestările de la Alba Iulia organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României costă aproximativ 650.000 de lei, bani care sunt alocaţi de Primăria Municipiului Alba Iulia şi Consiliul Judeţean Alba.