FOTO Şapte elevi din Alba Iulia, prezenţi la conferinţa pe model ONU din Mostar, în Bosnia-Herţegovina

Echipajul României a fost format din 4 elevi de la Şcoala Gimnazială Avram Iancu - Miruna Docolin, Rareş Nandra, Alexandra Pop şi Daria Ursa, respectiv trei elevi de la Colegiul Naţional Horea, Cloşca şi Crişan - Irina Cristian, Alexandra Anton şi Alexandru Vasile Dumitru. Tinerii au fost însoţiţi de Ioana Toma, profesor de Limba engleză la şcoala gimnazială ”Avram Iancu”.

La conferinţă au fost prezenţi, în total, 250 de elevi de la şcoli din Bosnia - Herţegovina, Serbia, Croaţia, Turcia şi Danemarca. La un astfel de eveniment, tinerii joacă rolul de ambasadori ONU ai unei ţări, alta decât cea de origine şi participă la dezbateri pe diferite teme de actualitate, discuţiile având loc exclusiv în limba engleză.

La conferinţa de anul acesta, elevii participanţi au fost implicaţi în activitatea a şase comitete în cadrul cărora au fost dezbătute multe teme actuale importante cum ar fi exploatarea zăcămintelor din regiunile arctice, politica comună U.E. pentru imigrare, controlul armelor în zonele post-conflict, securitate cibernetică, integrarea minorităţilor transnaţionale, dar şi teme care ţin de trecut, cum ar fi situaţia din anul 865 în timpul invaziei vikingilor pe teritoriul de azi al Marii Britanii.

”Impactul acestui gen conferinţe asupra motivaţiei elevilor de a învăţa este, fără îndoială, de mare importanţă pentru viitorul lor. Ei realizează că, în timp ce studiază şi cercetează temele primite, găsesc bucuria de a învăţa lucruri noi prin intermediul limbii engleze şi se implică mai activ în educaţia lor. Apoi, în timpul dezbaterilor, reuşesc să rezolve probleme pentru care nu s-au pregătit în prealabil, reuşesc să ia decizii importante şi îşi dau seama că vocea lor contează şi toate aceste elemente îi motivează să continue”, a spus prof. Ioana Toma.

Ce spun elevii despre experienţa participării la coferinţa din Mostar:

Alexandra Pop (l-a reprezentat pe vikingul Halfdan Ragnarson în Comitetul Istoric): ”Conferinţele MUN m-au făcut să realizez că noi, adolescenţii, suntem puternici şi că ideile noastre pot salva sau distruge lumea, deoarece puterea aduce şi un risc şi reprezintă un pericol: îi poate corupe pe cei mai buni sau atrage pe cei mai răi. Trădările pentru aur, pământ, simpla răzbunare, dorinţa de cucerire sau pofta de a ucide s-au simţit şi în comitetul la care am participat, cel de istorie, unde Vikingii şi Anglo-Saxonii au dus un razboi dur, cu multe pierderi de vieţi omeneşti, teritorii sau chiar onoare”.

Alexandra Anton (delegatul Republicii Populare Chineze în Comitetul pentru Mediu): ”Oportunitatea de a cunoaşte oameni din peste 60 de ţări mi s-a părut de neratat. Opinia mea este că Romania ar trebui să îşi deschidă ochii şi să pună în practică şi aici astfel de proiecte cât mai des, deoarece astfel de conferinţe vindecă copilul contemporan de boala tehnologiei şi îl obligă să socializeze, îi oferă şi imensa oportunitate de a-şi crea legături internaţionale şi mai ales amintindu-i că omul are dreptul la opinie, învăţându-l să aibă un punct de vedere”.

Ursa Daria (delegatul Spaniei în Comitetul Socio-Umanitar): “Am discutat cu o mulţime de oameni noi, interesanţi, cu mentalităţi diferite şi obiceiuri inedite şi totodată mi s-a schimbat şi mie modalitatea de a percepe unele lucruri. Ştiu că toate activităţile pe care le-am desfăşurat în cadrul conferinţei m-au ajutat foarte mult să mă dezvolt pe plan personal. Am îmbinat sesiunile oficiale de dezbateri cu evenimente informale şi cu momente în care am legat prietenii şi am interacţionat cu persoane speciale. MUNiM a reprezentat aşadar, pentru mine, o experienţă unică pe care mi-ar fi drag să o retrăiesc oricând”.

Irina Cristian (Ivar the Boneless în Comitetul Istoric): ”Nu cred că s-ar putea găsi vreun minus la această activitate educaţională, dat fiind faptul că în perioada conferinţei şi-au dat tot interesul pentru dezbaterile din comitet, fiind deschişi la opinii, persoane şi lucruri diferite, dar au avut şi evenimente în cadrul cărora s-au relaxat şi şi-au făcut prieteni noi”.

Alexandru Dumitru (delegatul Argentinei în Comitetul pentru Mediu): ”S-au dezbătut teme reale şi îmi pare rău că în realitate nu sunt găsite solutii viabile. Sau poate adulţilor nu le pasă aşa de mult despre poluare şi de aceea nu ajung la concluziile la care am ajuns noi, şi la rezolvările noastre”.

Miruna Docolin (delegatul Suediei în Comitetul Uniunii Europene): ”Conferinţa din acest an m-a determinat foarte mult să îmi doresc cu adevarat să schimb ceva, dar mi-a arătat şi cât este de important să îmi susţin opinia până la capăt cu ajutorul argumentelor bine documentate. Eu consider că acesta este şi scopul conferinţei de fapt, aşa că sunt fericită să mă număr printre cei care au profitat din plin de acestă oportunitate”.

Rareş Nandra (delegat al Republicii Populare Chineze în Comitetul pentru Securitate Internaţională şi Dezarmare): ”Conferinţele de acest tip se bazează pe colaborare şi inclusiv pe creativitate, valori care în opinia mea sunt prea puţin promovate în sistemul de învăţământ actual, pentru a găsi soluţii la probleme de importanţă majoră cum ar fi securitatea cibernetică”.