Un tânăr britanic aflat în arest refuză să meargă la toaletă de 40 de zile. De ce îşi riscă viaţa

Lamarr Chambers a fost reţinut de poliţie pe 17 ianuarie după o urmărire ca în filme, în Marea Britanie, conform BBC. Când s-au uitau în maşina lui „ofiţerii l-au văzut făcând gesturile specifice unei persoane care mănâncă ceva“, a spus procurorul Kathy Wilson. Deşi inculpatul spune că era pui, poliţia crede că bărbatul a înghiţit droguri. De atunci el a fost plasat într-o celulă cu toaleta modificată, care ar permite poliţiei să caute dovezi în excrementele suspectului, scrie iflscience.com.

Încă de la arestarea sa, bărbatul a făcut grevă, refuzând să meargă la toaletă. Chambers, în vârstă de 24 de ani, a refuzat laxativele şi o posibilă radiografie, potrivit BBC.

Dincolo de suspiciunea prinvind ingerarea drogurilor, se pare că bărbatul riscă să se confrunte cu grave problem de sănătatea, pericolul mergând până la deces. Pe de-o parte, dacă bărbatul a înghiţit droguri, aşa cum crede procuratura, punga ar putea exploda, riscând un supradozaj. Riscurile nu dispar nici dacă bărbatul chiar a mâncat bucăţi de carne de pui, abstinenţa sa putându-i aduce grave probleme de sănătate.

În 2015, o adolescentă cu fobie de toaletă a murit după ce nu a eliminat excrementele timp de opt săptămâni. Comprimarea cavităţii toracice a dus la producerea morţii printr-un atac de cord.

#London gang nominal arrested for failing to stop for police and possession with intent to supply class A drugs, male doesn’t think we have the power to keep him until he removes said items from his bottom💩, #thinkagain #opraptor pic.twitter.com/oThvqtRrwc