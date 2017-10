STUDIU Care este vârsta la care femeile ating frumuseţea maximă

Temerile femeilor societăţii moderne cu privire la păstrarea tinereţii se dovedesc a fi nefondate după ce o cercetare recentă a arătat că vârsta medie la care este atins nivelul maxim al frumuseţii este de 40 de ani, scrie telegraph.co.uk.

Oamenii de ştiintă de la Şcoala de Medicină din cadrul Universitatii din Boston au studiat fotografiile celebrităţilor incluse în topurile de frumuseţe ale revistei People în 1990 şi le-au comparat cu imagini din anul 2017.

Cu aproape trei decenii în urmă, vârsta medie a femeilor considerate frumoase era de 33 de ani, însă noul studiu arată că în prezent femeile sunt considerate mult mai atrăgătoare la 38-39 sau chiar 40 de ani.

Femei celebre, precum actriţele Sharon Stone şi Michelle Pfieffer, ambele de 59 de ani, au ajutat la creşterea vârstei medii a frumuseţii.

Cercetarea a arătat o schimbare şi în ceea ce priveşte standardele de frumuseţe. Dacă în 1990 pielea de culoare deschisă domina topul celor mai frumoase femei, în prezent este preferată pielea de o nuanţă ceva mai închisă.

„Printr-o examinare a WMB (World's Most Beautiful), am constatat că standardele de frumuseţe evoluează pe măsură ce oamenii învaţă cum să integreze efectele mass-mediei cu expunerea la culturi noi şi norme diferite“, este de părere Dr. Neelam Vashi, de la Boston University School of Medicine.



În cadrul studiului, cercetătorii au analizat imaginile a 50 de celebrităţi din topurile de frumuseţe ale anilor 1990 şi 135 din cele realizate în 2017, în calcul fiind luate vârsta, sexul, rasa, tipul de piele, culoarea părului şi a ochilor şi modul în care arată tenul acestora.