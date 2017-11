A fost numit „apusul anului“: imagini impresionante cu cerul din Milano

Oamenii prinşi în trafic au oprit pe marginea drumului pentru a imortaliza spectacolul naturii, iar pe Twitter au apărut zeci de fotografii cu apusul de duminică seară.

FOTO AFP

FOTO Getty Images

Have you seen the pics of this spectacular and viral sunset in Milan yesterday?🌇Another amazing event is yet to come! 🔜 #NextGenATP Finals! pic.twitter.com/CR2scVd5E0