Cele mai simple modalităţi prin care puteţi obţine rapid respectul celor din jur

Potrivit scriitoarei Lynn Taylor (60 de ani), un expert în comportamente la locul de muncă şi autoarea cărţii „Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job“, a fi respectat înseamnă într-o oarecare măsură să fiţi „ferm în propriile convingeri“, dar asta înseamnă deopotrivă că „nu trebuie întotdeauna să-i mulţumeşti pe toţi“ cu propriile decizii, scrie Business Insider.