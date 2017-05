Cum îţi creşti copilul pentru a deveni bogat: sfaturile celui mai tânăr miliardar filipinez, inclus în topul Forbes

Edgar „Injap“ Sia II, în vârstă de 40 de ani, a fost desemnat în 2016 cel mai tânăr miliardar în dolari din Filipine, ocupând poziţia 17 în topul Forbes. La vârsta de 26 de ani, Injap a fondat Mang Inasal, un lanţ de restaurante fast food la grătar. Acum şi-a vândut afacerea pentru nişte miliarde bune.





În cartea sa, „Life Principles“ (trad.- Principii de viaţă“), Injap dezvăluie sfaturi de top care i-ar putea ajuta pe părinţi să crească viitori miliardari.

1. Fii un model pentru copilul tău

„Ca descendent de imigranţi de a doua generaţie, părinţii mei s-au luptat, dar au insuflat în fraţii mei şi în mine valorile muncii şi integrităţii. Am văzut cum dăruirea lor a contribuit la construirea afacerii lor cărămidă cu cărămidă şi am văzut cum acţiunile lor de zi cu zi au modelat felul în care am crescut. Spiritul antreprenorial mi-a fost alimentat, uitându-mă cum părinţii mei fac totul pe cont propriu“, spune Injap (foto).