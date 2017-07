Cum să creşti copii geniali, potrivit ştiinţei: care sunt cele şase aspecte esenţiale în educaţia micuţilor

Cât de strict ar trebui să fiu? Ar trebui să fiu prietenul sau paznicul copilului meu? Câtă libertatea ar trebui să-i ofer? Acestea sunt întrebări asupra cărora, inevitabil, se opresc majoritatea părinţilor.

Profesoarele Kathy Hirsh-Pasek şi Roberta Golinkoff au scris pe baza mai multor studii cartea „Becoming Brilliant: What Science Tells Us About Raising Successful Children“ şi susţin că au descoperit modalitatea ideală prin care părinţii pot creşte copii inteligenţi din toate punctele de vedere, potrivit The Independent.

Sigur că în vremurile actuale nu este deloc uşor. „Ne învăţăm copiii să facă ceea ce fac computerele, să ne răspundă cu lucruri memorate, iar computerele vor fi întotdeauna mai bune la asta decât fiinţele umane. Dar nu vor reuşi să întreacă oamenii la abilităţile sociale şi relaţiile interumane. Aşadar, ar trebui să schimbăm întreaga definiţie a succesului atât în şcoală, cât şi în afara ei“, este de părere Kathy Hirsh-Pasek, psiholog specializat pe dezvoltarea umană şi profesor la Temple University.

Hirsh-Pasek, alături de Roberta Golinkoff, profesoară şi psiholog la Universitatea din Delaware, susţin că în educaţia copiilor ar trebui să fie pus un accent foarte mare pe şase aptitudini: colaborare, comunicare, conţinut, gândirea critică, inovaţie creativă şi încredere.

Colaborarea este esenţială atât în clasa de curs, cât şi acasă, pentru că îi învaţă pe copii cum să se comporte şi să relaţioneze cu cei din jur. Colaborarea este fundamentală şi pentru că îi invaţă pe cei mici să-şi controleze impulsurile, îi învaţă ce înseamnă o comunitate şi îi face să se confrunte cu diversitatea.

Comunicarea implică dialogul, cititul, scrisul şi capacitatea de a asculta şi a înţelege în acelaşi timp.

Conţinutul este construit pe baza comunicării, pentru că nu poţi învăţa ceva dacă nu ştii să citeşti şi să asculţi, iar selectarea informaţiei esenţiale dintr-un întreg este foarte importantă.

Gândirea critică se bazează pe conţinut, copilul trebuie să-şi pună mereu întrebări, să caute să descopere mai mult decât ştie deja şi să-şi formeze propriile păreri.

Inovaţia creativă este următorul pas, pentru că, după cum explică Hirsh-Pasek, „trebuie să ştii ceva suficient de bine pentru a face ceva nou. Nu poţi fi doar o maimuţă care aruncă vopsea pe o pânză.“

Încrederea este crucială pentru a-i putea învăţa pe copii să-şi asume riscuri sigure. „Nu există vreun antreprenor sau vreun pionier ştiinţific care să nu fi dat greş. Iar dacă nu îi învăţăm pe copii să se simtă confortabil să-şi asume riscuri, atunci nu vor avea niciodată succes“, a explicat Golinkoff.





Şi nimeni altcineva în afară de părinţi nu îi poate încuraja mai bine pe copii să-şi dezvolte aceste şase aptitudini. „Aşa că dacă vă doriţi un copil care să fie capabil să-şi activeze gândirea critică, atunci nu încercaţi să-i închideţi gura când vă adresează o întrebare“, sfătuieşte Golinkoff. „Nu trebuie să vă limitaţi la «pentru că aşa trebuie», ci va trebui să-i încurajaţi să pună şi alte întrebări. Trebuie să vă doriţi ca micuţul să înţeleagă cum gândesc alţi oameni.“

Cele două experte consideră că este esenţial ca părinţii să completeze ceea ce copiii învaţă la şcoală şi subliniază faptul că interacţiunea socială – şi nu gadgeturile – este importantă. „Ce facem cu copiii mici astăzi va conta enorm peste 20 de ani. Dacă nu procedaţi corect, nici ei nu se vor dezvolta corect“, crede Hirsh-Pasek.