Strigătul de ajutor al muncitorilor care confecţionează haine pentru Zara: ce mesaje găsesc clienţii în buzunarele articolelor vestimentare

Unul dintre cele mai celebre branduri de haine, care valorează 8.6 miliarde de lire sterline şi deţine peste 2.200 de magazine în toată lumea, se află în mijlocul unui scandal.

Potrivit clienţilor Zara din Instanbul, un strigăt de ajutor al muncitorilor turci a fost descoperit sub formă de bileţele în hainele din magazinele Zara, în încercarea de a trage un semnal de alarmă cu privire la calitatea condiţiilor de muncă şi pentru a pune presiune pe firmă să le plătească salariile datorate, scrie agenţia Associated Press, citată de The Independent