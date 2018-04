Top 5 recorduri sexuale din întreaga lume

1. Cel mai puternic vagin are rădăcini ruseşti

Tatiata Kozhevnikova este fericita posesoare a celui mai puternic vagin din lume, care a reuşit să ridice 14 kilograme. Femeia consideră că halterofilia vaginală este un sport care ajută la tratarea mai multor boli, printre care stresul şi incontinenţa urinară. Recordul ei nu este deloc uşor de atins, de aceea s-a antrenat pentru acest lucru 15 ani şi spune că sarcina şi naşterea i-au îngreunat eforturile.

2. Cei mai mulţi parteneri în 24 de ore, mai mulţi decât are un om normal într-o viaţă

Se spune că, în medie, o femeie are cinci parteneri sexuali într-o viaţă. Lisa Sparks a făcut sex cu 919 bărbaţi în 12 ore, adică a petrecut aproximativ 45 de secunde cu fiecare. Putea să se oprească la 21 şi ar fi doborât recordul, însă un adevărat sportiv merge până la capăt.

3. Cea mai bătrână prostituată din lume: preferă să i se spună „escortă”

Sheila Vogel-Coupe are 89 de ani şi este cea mai bătrână prostituată din Marea Britanie şi, probabil, din lume. În 2014 tariful ei era de 250 de lire per client. Nu a avut această meserie toată viaţa, abia după moartea soţului ei şi-a dat seama că nu poate să reziste singurătăţii. Sheila a fost chiar subiect de documentar: My Granny the Escort.

4. Cel mai lung penis

Mulţi bărbaţi au concurat pentru acest statut, dar câştigătorul este Jonah Falcon, un scriitor american. „Bărbăţia” sa măsoară 34 de centimetri.

5. Familia cu cei mai mulţi moştenitori

Feodor Vassilyev a trăit între anii 1707-1782 şi a fost tatăl a 87 de copii. A avut două soţii despre care se ştiu foarte puţine lucruri, însă prima dintre ele este cu siguranţă o mamă eroină. A fost mama a 69 de copii. Cert este faptul că 82 dintre moştenitorii bărbatului au supravieţui morţii infantile.