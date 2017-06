Lucruri pe care trebuie să le ştiţi despre cireşe: cum le alegeţi pe cele mai bune, cum le păstraţi proaspete şi care sunt beneficiile delicioaselor fructe

Cireşele nu sunt doar delicioase, ci şi foarte sănătoase, reprezentând o sursă importantă de substanţe nutriţionale. Vă prezentăm în continuare câteva sfaturi utile şi informaţii despre aceste fructe.

Cum alegeţi cele mai bune cireşe

„Dacă doriţi să cumpăraţi cireşe proaspete şi gustoase, acordaţi o atenţie deosebită codiţelor“, dezvăluie Phil Korson, preşedintele Cherry Marketing Institute, citat de „Women’s Health“. În mod specific, căutaţi o tulpină verde solidă, pentru că aceasta indică o cireaşă mai proaspătă. Când vine vorba de culoare, trebuie să fie cât mai uniformă, indiferent că preferaţi cireşele galbene, roz sau roşii.

Cum păstraţi cireşele proaspete

Răcoarea este cheia când vine vorba de depozitarea cireşelor. Totuşi există unele diferenţe importante între cireşe şi vişine. „Cele pentru tarte, vişinele, sunt mai delicate şi mai fragile“, spune Korsen. Cu alte cuvinte, nu este indicat să le aruncaţi în lada cu fructe şi legume din frigider, ci să le depozitaţi într-un loc separat. În ceea ce priveşte soiurile dulci, acestea ar trebui păstrate la congelator şi dezgheţate în frigider de fiecare dată pentru ca gustul să rămână proaspăt. Este foarte important să nu uitaţi să le spălaţi înainte de a le consuma.

Cum puteţi introduce cireşele în meniu

Cireşele reprezintă mai mult decât fructele pe care le puneţi în tarte, ele pot fi incluse într-o varietate de feluri de mâncare – de la smoothie-uri şi aperitive la feluri de mâncare şi deserturi. Puteţi adăuga cireşele în salate, pot fi servite cu cereale integrale sau pot fi utilizate pentru a face sos la grătar.

Care este valoarea nutriţională a cireşelor

Cireşele sunt bogate în antioxidanţi, substanţe antiinflamatoare, potasiu şi antocianine, care s-au dovedit a fi benefice pentru creier mai ales când vine vorba de prevenirea bolii Alzheimer. Mai mult, unele cercetări au demonstrat că cireşele, servite sub orice formă, pot accelera recuperarea după eforturile fizice din sala de gimnastică şi nu numai. O porţie de cireşe – aproximativ 20 de fructe de mărime medie – are mai puţin de 100 de calorii şi reprezintă o sursă bună de potasiu şi vitamina C. Important este şi că aceste fructe sunt compuse din peste 70% apă, în timp ce restul conţine vitaminele B şi magneziu.

Cireşele stabilizează nivelurile de zahăr din sânge

Cireşele au un indice glicemic scăzut (22), ceea ce înseamnă că toată dulceaţa se eliberează încet în sistem şi oferă o stare de saţietate pentru o perioadă îndelungată, potrivit expertului în nutriţie Julie Upton. Indicele glicemic măsoară efectul pe care îl au alimentele care conţin carbohidraţi asupra nivelurilor de zahăr din sânge. Un scor de la 0 la 55 este considerat scăzut.

Cireşele sunt bogate în quercetină

Cireşele conţin cantităţi mari de quercetină, un flavonoid natural asociat cu proprietăţi puternice antioxidante. Quercetina ajută la neutralizarea potenţialelor daune cauzate de radicalii liberi şi poate ajuta la protejarea organismului împotriva bolilor de inimă şi a anumitor forme de cancer, inclusiv cel la sân, de colon, de prostată sau pulmonar. În plus, quercitina are efecte puternice antiinflamatorii şi antihistaminice.

Cireşele ajută la uşurarea durerilor articulare

Mai multe studii sugerează că proprietăţile antiinflamatoare ale cireşelor pot ajuta la temperarea inflamaţiei care afectează persoanele cu artrită şi gută.

Cireşele acţionează ca un somnifer natural

Cercetările au arătat că aceste fructe sunt bogate în melatonină, un compus care ajută la reglarea tiparelor naturale ale somnului. Studiile susţin că suplimentele cu concentrat de suc din cireşe au fost asociate cu un somn îmbunătăţit.