Test Drive Dacia Logan MCV Stepway 1.5 dCi

Da, noul Logan MCV Stepway este, din punctul meu de vedere, cel mai bun produs din gama Dacia. Şi să detaliem...

Recunosc, după Sandero şi Dokker Stepway... următorul model la care m-am gândit că ar putea primi acest nivel de echipare a fost Logan MCV. Astfel, Dacia ar fi debutat pe un teritoriu extrem de rarefiat. Pe cine găsim cu oferte în zona versiunilor break care migrează prin potenţial în zona crossover? Avem un Subaru Outback, Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E Class All-Terrain Audi A6 şi A4 Allroad, Skoda Octavia Scout şi VW Golf şi Passat AllTrack, Plus Peugeot 508 RXH. Cu excepţia celor două modele VAG, Octavia Scout şi Golf Alltrack, restul modelelor sunt relativ inaccesibile unei mari categorii de clienţi. Şi oare nu este aici o nişă care poate fi speculată?

Stepway este promovat de Dacia ca un nivel de echipare, dar dacă este să fim sinceri... este ceva mai mult. Sunt mari şanse să fii cucerit de aerul robust al maşinii. Aspectul robust este subliniat atât de garda la sol, înălţată cu 50 mm, cât şi de protecţiile laterale specifice, de ornamentele dispuse în partea inferioară a barelor de protecţie faţă şi spate, precum şi de calandrul care aminteşte de cel al modelului Duster. La prima vedere parcă ţi-ai dori nişte jante mai mari, dar totuşi în spatele capacelor Bayadere Erbe se ascund unele de oţel de 16 inch. Noi zicem că este suficient, mai rămâne suficient loc pentru o cursă decentă a suspensiei, dacă îţi vine cheful de off-road.

Aventura noastră a inclus şi off-road, dar la primele ore ale zilei am fugit spre mare pentru a prinde răsăritul. Acesta a fost momentul în care am descoperit prima noutate majoră. Garda la sol mai mare cu 5 cm înseamnă o altă setare a suspensiei. Ultima interacţiune cu un Logan MCV a avut loc acum vreo 3 ani... iar atunci l-am considerat un break onest şi de buget. Îmi aduc aminte că nu am fost prea încântat de cum se simţea maşina în regim de autostradă, sensibilă la vânt. În condiţiile unei gărzi la sol mai mari... nu ar fi trebuit să mă aştept la cine ştie ce evoluţii pozitive.

Dar Logan MCV Stepway este o cu totul altă maşină din acest punct de vedere. În regim de autostradă, 130 km/h... maşina este stabilă pe trasă, suspensia filtrează bine denivelările destul de ample întâlnite pe A2 la nivelul podurilor. Mişcările caroserie sunt foarte bine controlate, fără oscilaţii ample în plan vertical. Legat de ţinuta de drum, surprizele plăcute au continuat să se deruleze pe măsură ce ne apropiam de munte şi secţiuni virajate. Recunosc, nu m-am regăsit dinamic în vreun model Dacia. Când vorbesc de dinamică, mă refer la ţinuta de drum. Poţi avea enorme satisfacţii conducând şi un model de 70 de CP pe un drum virajat dacă aceşti cai sunt acompaniaţi de un şasiu bine calibrat. Este primul model Dacia care urmează riguros trasa impusă, şi asta fără a protesta de timpuriu cu o atitudine subviratoare. Este primul model Dacia căruia îi place să fie condus, nu să-şi deplaseze ocupanţii. O suspensie o idee mai rigidă, dar care poate absorbi destul de bine denivelări ample în off-road negociate la viteze mai ridicate.

Poate ciudat că astfel de comportament vine de la un model care îşi trece în cartea de identitate calităţi de crossover. Poate singura opţiune care îi lipseşte acestui model este cutia Easy-R. Unitatea cu trepte are o etajare ceva mai lungă şi sunt momente cânt nimereşti ”între rapoarte” la o urcare de treaptă. În mod cert unitatea pilotată cu 6 rapoarte ar fi mult mai prietenoasă ca etajare. Altceva? Poate o insonorizare ceva mai bună, aici vorbesc de zgomotul la rularea pe autostradă. Dar la 14.000 euro cât costă versiunea avută la test - Logan MCV Stepway SL Explorer 1.5 dCi 90 CP... raportul preţ/calitate este greu de egalat. Consumul din test a fost in jurul valorii de 6,2 litri... dar a însemnat parcurgerea a 850 km, jumătate din distanţă în regim de autostradă, o parte pe drumuri europene şi restul oraş, serpentine şi off-road. Cu sinceritate... este o valoare bună, noi considerăm că este spre zona de vârf a ceea ce puteţi obţine la volanul unui Logan MCV Stepway.

Fişă tehnică – Dacia Logan MCV Stepway 1.5 dCi

Motor –turbo diesel , L4, 1.461 cmc, 90 CP@ 4.000 rpm, 220 Nm@1.750 rpm. / Transmisie – cutie manuală 5 trepte, tracţiune faţă / Performanţe – 170 km/h v. max, 0-100 km/h în 13 secunde / Portbagaj – 573 litri / Rezervor – 50 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.501/ 1.733/1.590, ampatament – 2.635/ Consum mediu declarat – 3,9 litri/ 100 km / Consum în test – 4,7 litri/ 100 km / Preţ de bază – 11.950 euro