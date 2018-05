Ford Fiesta Active – un crossover care inaugurează familia de modele Active

Noul crossover Fiesta Active este primul membru disponibil al familiei Active, gamă care conţine modele cu design inspirat din lumea SUV-urilor. Acestea combină designul robust şi un nivel superior de versatilitate cu un caracter dinamic specific modelelor Ford şi cu tehnologii sofisticate de confort şi asistenţă a şoferului. Ţinta este numărul în creştere al clienţilor europeni de SUV-uri şi crossovere.

Printre elementele caracteristice versiunii Active se numără o gardă la sol ridicată. Garda la sol a lui Fiesta Active a fost ridicată cu 18 milimetri faţă de şasiul standard al lui Fiesta, iar ecartamentul a crescut cu 10 milimetri, aceste modificări determinând o apariţie dominantă, capacităţi mai bune pe teren accidentat şi o poziţie la volan care îi oferă încredere şoferului.





Elementele de exterior inspirate din lumea SUV-urilor includ panouri suplimentare de protecţie, jante de 17 inch din aliaj cu design unic şi bare longitudinale de plafon care ajută la transportul bicicletelor şi al altor echipamente sport, sprijinind astfel un stil de viaţă activ. La interior sunt oferite scaune cu design special tapiţate cu materiale exclusive, conectivitate şi comenzi vocale prin sistemul SYNC 3 şi un sistem audio premium B&O PLAY care propune o calitate de top a sunetului.

Experienţa de la volanul lui Fiesta Active este îmbunătăţită de sistemul Drive Modes, care le permite şoferilor să aleagă printr-o simplă apăsare de buton între modurile Normal, Eco şi Slippery, acestea asortând astfel caracteristicile dinamice ale maşinii cu mediul exterior.

"Clienţii iubesc versatilitatea, designul curajos şi abilităţile inspiraţionale ale SUV-urilor, iar cererea pentru acest tip de maşini nu a fost niciodată mai ridicată. Tocmai din acest motiv am decis să concentrăm toate aceste calităţi şi să le amestecăm cu experienţa dinamică şi cu tehnologiile avansate de asistenţă a şoferului de pe noua generaţie Fiesta. Rezultatul este un crossover Fiesta Active care se potriveşte perfect cu stilul activ de viaţă al clienţilor noştri", spune Roelant de Waard, vicepreşedinte Marketing, Vânzări şi Service în cadrul Ford of Europe.





Vânzările de SUV-uri Ford au crescut cu 24% în anul 2017 - raportul este de aproape 1 din fiecare 5 vehicule Ford vândute în Europa, iar vectorii au fost performanţele-record ale SUV-urilor EcoSport, Kuga şi Edge. Noului Fiesta Active i se vor alătura modelul entry-level de clasă mică KA+ Active, dar şi Focus Active, disponibil începând cu a doua umătate a acestui an în versiunile de caroserie cu cinci uşi şi Wagon.

Pregătit pentru suprafeţe dificile sau uşoare

Amortizoarele frontale optimizate sunt dotate cu un limitator hidraulic de recul care atenuează efectul negativ pe care îl au neregularităţile din suprafaţa de rulare asupra confortului. Geometria unică a articulaţiilor suspensiei şi setările unice la nivelul arcurilor şi al amortizoarelor completează direcţia electronică şi reglajul sistemului ESC pentru ca nivelul de confort şi răspunsul maşinii pe o gamă largă de suprafeţe să fie exemplare.

Fiesta Active oferă trei moduri de rulare prin sistemul selectabil Drive Modes:

Normal, care utilizează setările standard pentru sistemul ESC şi pentru cel de control al tracţiunii. Dedicat utilizării zilnice. Eco, care ajustează setările motorului şi ale acceleraţiei pentru a-i ajuta pe şoferi să economisească carburant atunci când au nevoie de acest lucru. Slippery, disponibil exclusiv pe versiunile cu transmisie manuală cu şase trepte. Calibrează sistemul ESC şi Controlul Tracţiunii pentru a oferi un nivel superior de siguranţă pe suprafeţele cu aderenţă scăzută, aşa cum sunt cele acoperite cu zăpadă şi gheaţă. Reduce instantaneu patinarea roţilor, implicit la plecarea de pe loc. Modul Slippery îi ajută pe şoferi, de asemenea, să păstreze controlul maşinii în viraje sau când schimbă benzile în condiţii de aderenţă limitată prin mici ajustări la nivelul acceleraţiei şi al frânelor pentru prevenirea supravirării sau subvirării excesive.

Sisteme avansate de asistenţă a şoferului

Fiesta Active oferă o gamă fără precedent de sisteme tehnologice care îmbunătăţesc nivelul de confort, funcţionalitate şi siguranţă şi care au fost lansate în premieră anul trecut pe noua generaţie Fiesta. Tehnologiile avansate de asistenţă pentru şofer se bazează pe camere video, radare şi senzori cu ultrasunete care au capacitatea de a monitoriza un câmp de 360° în jurul vehiculului şi de a scana zona frontală pe o distanţă de până la 130 de metri – o rază mai mare de acţiune decât lungimea unui teren de fotbal.

Sistemului de asistenţă pre-coliziune cu depistare a pietonilor (Pre-collision Assist with Pedestrian Detection) poate depista pietonii aflaţi pe carosabil sau în apropierea carosabilului şi care ar putea intersecta traiectoria maşinii. Depistarea este acum posibilă şi pe timp de noapte cu ajutorul farurilor. Sistemul este proiectat să reducă amploarea unor posibile coliziuni frontale cu alte vehicule sau cu pietoni, respectiv să ajute şoferii să evite complet unele accidente. Unghiul larg de acţiune a camerei video permite o monitorizare mai bună a mişcărilor pietonilor.





Lista de tehnologii include Sistemul de recunoaştere a indicatoarelor rutiere (Traffic Sign Recognition), care poate acum sa monitorizeze limite diferite de viteză aplicabile diferitelor benzi ale unei autostrăzi şi să actualizeze informaţiile afişate pe bord atunci când şoferul schimbă banda de circulaţie. De asemenea disponibilă este şi Faza lungă automată (Auto High Beam), care este de acum şi mai eficientă în situaţiile în care un delimitator central separă sensurile de mers şi care poate detecta camioanele care vin din faţă pentru a evita orbirea şoferilor situaţi deasupra delimitatorului. O nouă funcţie de comutare automată a fazelor sporeşte confortul vizual al şoferilor la trecerea dintre faza lungă şi faza scurtă.

Fiesta Active oferă în total 15 tehnologii de asistenţă a şoferului, implicit tempomatul adaptiv (Adaptive Cruise Control), limitatorul inteligent de viteză (Adjustable Speed Limiter), sistemul de monitorizare şi avertizare pentru unghiul mort (Blind Spot Information System), sistemul de alertă la intersecţia cu traficul perpendicular (Cross Traffic Alert), sistemul de indicare a distanţei (Distance Indication), sistemul de avertizare a şoferului (Driver Alert), sistemul de menţinere a benzii de rulare (Lane Keeping Aid), sistemul de avertizare la părăsirea benzii (Lane Keeping Alert) şi sistemul de avertizare cu privire la coliziunile frontale (Forward Collision Warning).

Noua generaţie Fiesta a obţinut 5 stele la testele de siguranţă Euro NCAP şi oferă elemente de siguranţă precum airbagurile laterale concepute pentru a ridica braţul pasagerului şi de a-l îndepărta astfel de zona unui impact, pretensionare pentru locurile laterale spate şi airbag-uri frontale pentru pasager care pot fi dezactivate pentru a permite montarea scaunelor speciale pentru copii.

Motorizări

Multi-premiatul motor pe benzină Ford 1.0 EcoBoost este disponibil acum în versiunile de putere de 85 CP, 100 CP, 125 CP şi 140 CP şi oferă un consum minim de 5.0 litri/100 km şi emisii care coboară până la 113 g CO 2 /km. Motorul poate fi comandat alături de noua transmisie manuală cu 6 trepte care vine cu o arhitectură care reduce frecarea, contribuind la reducerea emisiilor de CO 2 , sau în varianta automată cu şase trepte, ce oferă padele montate în spatele volanului care este oferită pe versiunea de 100 CP. Aceasta emite 139 g CO 2 /km şi oferă un consum de 6.1 l/100 km.

Motorul Ford TDCi de 1.5 litri oferă 85 CP sau 120 CP - ambele versiuni în combinaţie cu o cutie manuală cu şase trepte - şi oferă emisii de CO 2 care coboară până la 103 g CO 2 /km şi consum de 4.0 litri/100 km. Versiunea de 120 CP a oferit încă de anul trecut, în momentul lansării sale pe noua generaţie Fiesta, o combinaţie versatilă de putere, cuplu şi eficienţă a consumului pentru o experienţă plăcută la volan.