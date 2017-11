VIDEO Atac armat la o biserică baptistă din Texas. Cel puţin 27 de persoane au murit şi peste 20 au fost rănite

UPDATE 22.35 Poliţia din Sutherland Springs a anunţat că atacul de duminică, de la biserica baptistă din localitate, s-a soldat cu cel puţin 27 de morţi şi peste 20 de răniţi.

Cifra a fost confirmată de un oficial al Poliţiei, Albert Gomez Jr., pentru CBS News.

Bărbatul care a intrat în biserica baptistă cu o armă şi a deschis focul asupra celor care se aflau acolo a fost ucis.

“Nu cunoaştem detaliile, dar din ce am aflat, au decedat aproximativ 27 de persoane şi peste 20-25 au fost rănite. Mi s-a spus că şi atacatorul este mort”, a declarat Gomez Jr.

UPDATE 22.05 Potrivit unor surse ABC News, numărul morţilor se ridică, deocamdată, la 20, în timp ce alte 30 de persoane au fost rănite.

Totodată, BBC susţine că există cel puţin 27 de morţi şi mulţi răniţi.

Autorităţile locale nu au precizat oficial numărul persoanelor decedate, dar au spus că atacatorul a fost împuşcat.

Potrivit unui martor, printre victimele atacului se numără şi un copil de doi ani.

Un alt martor a declarat pentru CBS News că a auzit aproximativ 20 de focuri de armă.

Cel puţin şase elicooptere s-au deplasat la faţa locului pentru a-I transporta pe răniţi la spitalele din zonă.

#BREAKING



Shooting at First Baptist Church of Sutherland Springs, Texas. pic.twitter.com/FclGfvwOx9