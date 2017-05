Tânărul care a intrat cu maşina în mulţime în Times Square a fost inculpat. Cum îşi justifică fapta

Richard Rojas, în vârstă de 26 de ani, din Bronx, New York, consumase PCP (un drog, n. red.) şi a spus poliţiei că Dumnezeu i-a cerut să comită această faptă, potrivit unei surse din forţele de ordine citate de CNN.

Rojas, care suferă de „probleme psihice“, a mărturisit că a auzit voci şi se aştepta ca poliţia să îl împuşte. El a fost arestat la locul faptei şi dus la un centru medical pentru a fi examinat. El a încercat să fugă.

Bărbatul a intrat cu maşina pe trotuar în Times Square, din New York, în jurul orei locale 12.00 ( joi 19.00 ora României). El a mers câteva sute de metri înainte de a intra în nişte parapeţi.

O tânără de 18 ani a fost ucisă, iar sora ei de 13 ani se numără printre răniţi.

Primarul New Yorkului, Bill de Blasio, a declarat că nu există nimic care să sugereze că a fost vorba de un act terorism.

Un martor a povestit pentru DPA că a trebuit să sară într-o parte pentru a evita să fie lovit de şofer. „Când am văzut (maşina - n. red.), cinci, şase oameni erau deja pe capotă, aşa că nu am putut vedea şoferul, însă oamenii care aşteptau să se facă verde (pentru a trece strada - n. red.) fuseseră deja loviţi“, a spus Kaoru Emura, un cercetător care lucrează în zonă. „Mă întrebam de ce nu încetineşte maşina. Nu am auzit frâne sau scârţâit de roţi“, a adăugat martorul.

Emura a povestit că a văzut oameni răniţi la gât şi oameni ţipând.

Rojas, fost militar în Marină, a fost arestat pentru că a condus sub influenţa alcoolului, în 2008 şi în 2015, au spus oficiali din New York. De asemenea, el a fost reţinut luna aceasta pentru că a ameninţat cu un cuţit de bucătărie un vizitator.

Bărbatul a mai fost arestat pentru că a atacat un şofer de taxi în timp ce se afla la baza Jacksonville (Florida), în perioada 2011-2014.

Casa Albă a precizat că preşedintele Donald Trump a fost informat în legătură cu acest incident.

Times Square, aflat la intersecţia dintre Broadway şi 7th Avenue, este una dintre cele mai mari atracţii turistice din New York. Aproximativ 300.000 de oameni trec prin zonă zilnic.

Dintre cele 22 de victime internate după incident, patru sunt în stare critică, iar alte trei sunt în stare gravă. Restul de 15 au răni mai puţin grave.