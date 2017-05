Jurnalist arestat în SUA pentru că a „ţipat” repetând de mai multe ori o întrebare adresată unui oficial guvernamental

Dan Heyman, jurnalist la Public News Service, a declarat că încerca să-l întrebe pe oficialul guvernamental dacă abuzul domestic poate fi considerat o condiţie preexistentă în baza legii asigurărilor medicale, sprijinită de către Donald Trump şi adoptată săptămâna trecută de Camera Reprezentanţilor. Însă, Tom Price nu i-a răspuns, ceea ce l-a determinat pe Heyman să repete de mai multe ori întrebarea.

După ce a fost eliberat, jurnalistul a declarat că „este pentru prima oară când am fost arestat pentru că am pus o întrebare. Şi este primul caz când aud că cineva este arestat pentru asta”.

Un alt jurnalist, de la Charleston Gazette-Mail, a postat pe Twitter o poză cu plângerea asupra lui Heyman, în care se arată că acesta „trecea în mod agresiv” peste protecţia Serviciilor Secrete din echipa oficialului guvernamental. În acelaşi document se mai regăseşte că jurnalistul „îi deranja pe cei din jur ţipând întrebări în faţa domnului Conway şi a Secretarului Price”.

Tom Price a precizat că „domnul respectiv nu se afla într-o conferinţă de presă” şi că decizia de a-l aresta pe jurnalistul american nu i-a aparţinut.

Pe de altă parte, un jurnalist de la o altă publicaţie a relatat că Heyman încerca doar să-i atragă atenţia oficialului şi că comportamentul acestuia nu era deloc unul agresiv, adăugând că singura agresiune a fost arestul în sine.

„Aceasta este meseria mea. Asta e munca pe care ar trebui să o fac. E de presupus ca eu să merg şi să aflu dacă cineva poate fi afectat de către această nouă lege a asigurărilor medicale” a mai declarat Dan Heyman.

