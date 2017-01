VIDEO Trupele coaliţiei vest-africane au intrat în Gambia; comandantul armatei gambiene sărbătoreşte în stradă cu mulţimea

„Am intrat în Gambia” a confirmat pentru Reuters colonelul Abdou Ndiaye, purtător de cuvânt al armatei senegaleze, joi seara. Pe Twitter, o filmare arată vehicule militare ale trupelor ECOWAS îndreptându-se către Banjul.

„Este deja război. Dacă vom întâmpina rezistenţa, ne vom lupta. Dacă mai sunt persoane care vor să lupte de partea fostului preşedinte, le vom înfrunta. Scopul este restaurarea democraţiei şi permiterea preluării puterii de către noul preşedinte” a ameninţat Ndiaye.

Joi seara, Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a votat o rezoluţie prin care sprijină intervenţia militară a ECOWAS pentru a asigura cedarea puterii de către Jammeh, decizie dublată de susţinerea Departamentului de Stat al Statelor Unite.

ECOWAS troops going into #Gambia to flush #Gambia'a🇬🇲 ex-president and now rebel leader #Jammeh out from the statehouse in Banjul #ECOWAS pic.twitter.com/GvuXpH1Gul