VIDEO Donald Trump îşi laudă prestaţia la G20 pe ritmurile „Make America Great Again“. Un reporter o desfiinţează în doar două minute

Pentru a sărbători sfârşitul summitului G20 de la Hamburg, Trump a postat pe contul său de Twitter un filmuleţ în care prezintă momente ce îl pun în centrul atenţiei. Liderul de la Casa Albă le dă asigurări americanilor că ţara lor îşi recapătă măreţia, în contrast cu antecesorul său. Însă corespondentul special al ABC - un post conservator - la Hamburg critică aspru comportamentul preşedintelui american în faţa primilor 19 lideri mondiali, face un bilanţ sumbru al activităţii acestuia şi îşi exprimă dubiile asupra menţinerii supremaţiei Statelor Unite.

„Ştim deja că preşedintele Statelor Unite are un anumit tip de competenţe, că a identificat o boală în cadrul democraţiilor occidentale, dar nu oferă niciun remediu pentru ea şi pare că are intenţia de a o exploata. Am aflat totodată că nu are nici dorinţa, nici capacitatea de a ghida lumea. La final, G20 a devenit G19.

În ceea ce priveşte Acordul de la Paris privind Climatul, Statele Unite au rămas izolate şi fără aliaţi. Dat fiind că acest lucru era previzibil, un preşedinte apt ar fi identificat un subiect în jurul căruia să se ralieze majoritatea liderilor. Trump a avut unul, chiar ideal: testele cu rachete ale Coreei de Nord. Unde este deci comunicatul G20 care să condamne Coreea de Nord, care să pună sub presiune China şi Rusia? Alţi lideri aşteptau. Erau pregătiţi să-l susţină, dar nu a mai venit.

Există o tendinţă în rândul sufletelor optimiste de a asimila discursurile scrise pentru Trump cu gândurile lui Trump. În Polonia, el a făcut câteva observaţii interesante, pregătite dinainte, cu privire la apărarea valorilor occidentale. Şi se află în poziţia unică a omului care poate face ceva în legătură cu aceste cuvinte. Dar Trump cel spontan primează: omul care recurge la ticăloşii de 140 de caractere, care îşi iroseşte preţioasele zile de preşedinte războindu-se cu instituţii occidentale, pecum puterea judecătorească, autorităţile independente şi presa liberă. Pe parcursul acestui summit, el s-a arătat o figură incomodă, solitară, lipsită de tact (…).

Donald Trump este un om avid de putere, pentru că aceasta îi creşte celebritatea. Ceea ce îl interesează cu adevărat este să vorbească fără încetare şi să se vorbească despre el fără încetare, cu toate că nu acordă nicio valoare cuvintelor. Deci, poate spune ceva într-o zi şi contrariul a doua zi.

Într-un final, ce am aflat? Am aflat că Donald Trump a apăsat pe butonul „avansare rapidă“ a declinului Statelor Unite în calitate de lider mondial. A reuşit să-şi izoleze ţara, să-şi tulbure şi înstrăineze aliaţii şi să diminueze America în beneficiul Chinei şi Rusiei, două state autoritare care vor stabili reguli foarte diferite pentru secolul XXI. Unii se vor bucura de declinul imperiului american, dar cred că ne va lipsi o dată ce ne va părăsi. Este vorba de principala ameninţare la adresa valorilor occidentale faţă de care Trump afirmă atâta preţuire“, spune Chris Uhlmann.