VIDEO Cel puţin şase morţi şi 31 de dispăruţi după ce o ambarcaţiune turistică s-a scufundat în Columbia

Bilanţul precedent era de nouă morţi şi 28 de dispăruţi.

Autorităţile locale au confirmat numărul de victime în urma accidentului, care a avut loc în rezervorul Guatape-El Penol. O parte dintre răniţi sunt trataţi la spitalul local, în timp ce elicopterele forţelor aeriene ajută la transportul celor cu răni grave.

Mai multe înregistrări postate pe reţelele sociale arată cum oamenii fug panicaţi pe la ultimul nivel în timp ce feribotul cu mai multe etaje se scufundă în apă. Alte ambarcaţiuni turistice aflate în apropiere s-au grăbit să ajungă la locul incidentului pentru a da o mână de ajutor.

Potrivit unui martor, feribotul s-a rupt în două, căpitanul spunându-le tuturor pasagerilor să se adune într-o singură parte a navei. Doi localnici au precizat la un post de radio că acelaşi feribot s-a mai scufundat o dată acum trei săptămâni, când era legat la doc.

Crucea Roşie a trimis şi ea mai multe echipaje de salvare la faţa locului şi deocamdată nu se ştie dacă la bordul vasului se aflau şi turişti străini.

Martorii au surprins eforturile salvatorilor precum şi momentul în care feribotul s-a scufundat aproape în întregime în apă VIDEO Benjamin Alvarez / Twitter

Video shows the moment "El Almirante" sank in #Guatapé. Mayor of nearby #Medellin sent divers and more rescue teams pic.twitter.com/dVYPTXh7OE