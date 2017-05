Theresa May promite sfârşitul „individualismului egoist” în cadrul noului program al Partidului Conservator

Theresa May, lansând programul Partidului Conservator/ Foto: EPA

Theresa May a promis „noi reguli” prin care statul să exercite un control mai mare asupra mediului de afaceri, având în vedere reglementări cu privire la fuziunile din mediul privat, limitarea acaparării capitalului străin în sectoarele cheie ale economiei britanice, şi măsuri împotriva preţurilor incorecte din industriile de energie şi telecomunicaţii.





„Noi nu susţinem o piaţă liberă, lipsită de orice control”, a declarat premierul britanic în deschiderea prezentării programului politic al Partidului Conservator, eveniment organizat în Halifax, o zonă cu electorat laburist în care Theresa May şi partidul acesteia încearcă obţinerea unei victorii în alegerile din 8 iunie.





„Respingem cultul individualismului egoist. Catalogăm acest tip de dogmă rigidă şi ideologiile similare nu doar ca inutile ci ca periculoase”, a afirmat aceasta.





Deşi Theresa May a subliniat existenţa unei distanţări ideologice între politicile ei şi cele ale doamnei de fier, programul Partidului Conservator nu merge împotriva multor politici thacher-iste, cum ar fi reforma sindicatelor sau accelerarea privatizărilor, după cum notează publicaţia britanică. În contrast, manifestul laburist este mult mai radical în această privinţă.





În ceea ce priveşte negocierile pentru Brexit, liderul Partidului Conservator a reiterat poziţia conform căreia „niciun acord e mai bun decât un acord nesatisfăcător”, şi a promis că Marea Britanie va părăsi piaţa unică şi uniunea vamală. May a indicat totuşi posibilitatea unui compromis cu privire la „nota de plată” faţă de Uniunea Europeană, afirmând că Marea Britanie îşi va achita datoriile în conformitatea de legile în vigoare şi „în spiritul parteneriatului continuu cu UE”.





Theresa May a respins şi politica de reducere a deficitului bugetar, propusă de fostul ministru de finanţe, George Osborne – amânând data eliminării acestui deficit cu încă zece ani, până în anul 2025. Totuşi, Theresa May nu a anunţat proiecte noi de investiţii publice, o dovadă în plus a încrederii conservatorilor în capacitatea de a obţine o victorie electorală importantă în aceste alegeri.





Într-un atac direct la proiectul lansat de laburişti prin liderul acestora, Jeremy Corbyn, ce promite o serie de naţionalizări şi creşteri semnificative ale investiţiilor publice, Theresa May a declarat că publicul britanic nu este „ideologic”.





Programul conservator mai susţine că un nou referendum cu privire la independenţa Scoţiei nu va avea loc.





„Următorii cinci ani reprezintă perioada cea mai dificilă cu care s-a confruntat Marea Britanie în viaţa mea. Cred că putem, şi trebuie să folosim această oportunitate pentru a crea o adevărată meritocraţie aici în Marea Britanie”, a mai afirmat Theresa May.