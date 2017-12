VIDEO Regina Elizabeth a II-a a vorbit, în mesajul de Crăciun, despre atacurile „groaznice“ din Londra şi Manchester

Acesta a fost cel de-al 60-lea mesaj televizat al reginei către britanici. Tradiţionalul mesaj televizat a fost înregistrat în Camera 1844 a palatului Buckingham şi transmis luni după-amiază. Mesajul, înregistrat ultra HD, include imagini captate de dronă în parcul St. James, potrivit The Guardian.

Primul mesaj televizat al reginei a fost transmis live, în 1957, din biblioteca proprietăţii pe care familia regală o deţine la Sandringham.

„Ne gândim la casele noastre ca la locuri cu căldură, familiaritate şi dragoste”, a spus regina. „Crăciunul acesta, mă gândesc la Londra şi Manchester, ale căror identităţi puternice au strălucit aceste 12 luni în faţa groznicelor atacuri”.

Regina a vorbit despre „privilegiul” de a-i întâlni pe copii supravieţuitori atacului din Manchester şi pe părinţii lor, numindu-i „un exemplu pentru noi, toţi, de curaj şi optimism”. Concertul care a fost organizat la câteva zile după atac a fost, în opinia suveranului, „o puternică revendicare a teritoriului şi a oraşului căruia acei tineri îi spun acasă”.

Privitor la Londra, unde au avut loc atacuri pe Westminster Bridge, care s-a soldat cu cinci morţi, şi la Borough Market, unde opt oameni au murit, ea a întrebat: „Cine poate uita grozăvia incendiului de la Grenfell Tower?”. Ea a vorbit despre cei care au murit acolo - 71 de persoane - şi despre cei care au pierdut locuinţele, iar înregistrări cu ea şi ducele de Cambridge aflaţi la faţa locului au fost difuzate.

Elizabeth a II-a, în vârstă de 91 de ani, i-a adus un omagiu soţului ei, Ducele de Edinburgh, care s-a retras anul acesta din activităţile publice, lăudând „susţinerea de care a dat dovadă şi simţul unic al umorului”. Ea a glumit pe seama longevităţii cuplului - căsătorit de 70 de ani.

„Nu ştiu dacă fusese inventat termenul de «platină» pentru a 70-a aniversare a căsătoriei când m-am născut eu. Nu se aştepta nimeni să dureze atât. Chiar şi prinţul Philip a decis că este timpul să o lăsăm mai uşor, făcându-şi, după cum a spus în termeni economici, partea”, a spus ea, făcând referire la retragerea soţului ei din atribuţiile publice. „Ştiu că susţinerea şi simţul unic al umorului lui vor rămâne la fel de puternice”. Regina a completat că petrec CRăciunul împreună cu familia şi abia aşteaptă să întâmpine noi membri anul viitor.

În aprilie 2018, ducesa de Cambridge va naşte al treilea copil, iar prinţul Harry, nepotul reginei, se va căsători, în luna mai, cu Meghan Markle.

Produs de Sky News, mesajul reginei s-a încheiat, la fel cum a început, cu intonarea imnului şi a colindului „It Came Upon the Midnight Clear” de către Commonwealth Youth Orchestra and Choir, conduse de directorul artistic Paul Carroll.

Regina a spus în final: „Dragostea generoasă şi exemplul lui Iisus Hristos au fost cele care m-au inspirat în vremuri bune şi rele”.