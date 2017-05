Regina Elisabeta a II-a, fotografiată la volan în timp ce se întorcea de la biserică

La câteva zile după ce soţul ei, Prinţul Philip, a anunţat că se retrage din viaţa publică în această toamnă, fotografii britanici au surprins-o pe regină bucurându-se de vremea bună şi conducând singură Jaguarul de la Royal Chapel of All Saints din Windsor Park.

Regina Elisabeta a II-a a învăţat să conducă atunci când lucra ca şi mecanic în timpul celui de-al doilea război mondial. Totuşi, regina nu are permis de conducere, dar este singura persoană din Marea Britanie care are voie să conducă astfel.

Here's 91-Year-Old #Queen #Elizabeth II driving her @Jaguar back home from the church.

Pictures and details: https://t.co/h4G6lXKi77 pic.twitter.com/a0jPeNozz7