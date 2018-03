Mai multe state UE intenţionează să ia măsuri în cazul Skripal. Iohannis, la Bruxelles: expulzarea unor diplomaţi ruşi, o chestiune de securitate naţională

Lituania, Irlanda, Cehia şi Danemarca fac parte dintre ţările care s-au declarat pregătite să ia măsuri împotriva Rusiei, după ce UE şi-a exprimat joi susţinerea faţă de Regatul Unit şi a decis să-şi recheme ambasadorul de la Moscova pentru „consultări“, relatează AFP, potrivit news.ro.

„Eu cred că măsuri naţionale vor fi aplicate începând de săptămâna viitoare în numeroase ţări“, a declarat vineri preşedinta lituaniană Dalia Grybauskaite. Ea a anunţat joi că reflectează la expulzarea unor diplomaţi.

„Vom analiza în zilele care vin dacă vrem să luăm măsuri individuale în legătură cu diplomaţii ruşi“ aflaţi în Irlanda, a declarat la rândul său premierul irlandez Leo Varadkar.

„Vom lua o decizie la începutul săptămânii viitoare“, după „o evaluare a situaţiei“, a precizat premierul irlandez.

„Probabil că vom merge în această direcţie“, a spus şi premierul ceh Andrej Babis, întrebat despre posibilitatea ca ţara sa să expulzeze diplomaţi ruşi.

Premierul danez Lars Lokke Rasmussen a anunţat vineri că Guvernul său va „lua foarte în serios în calcul, în zilele următoare, măsuri suplimentare“.

Liderii Celor 28 au susţinut joi seara - în unanimitate - Regatul Unit, apreciind că Moscova este „foarte probabil“ în spatele otrăvirii fostului spion rus Serghei Skripal în Anglia şi hotărând să-l recheme pe ambasadorul UE la Moscova la „consultări“.

Kremlinul a anunţat vineri că „regretă“ această decizie a UE, dând asigurări că „Rusia nu are absolut nicio legătură cu cazul Skripal“.

Franţa, care a contribuit la înăsprirea tonului europenilor cu privire la Moscova în textul lor comun, s-a declarat la rândul ei pregătită, joi, să ia „posibile măsuri, decise la nivel naţional, în concert cu alte ţări europene“, potrivit Elysée.

Londra a expulzat 23 de diplomaţi ruşi şi a anunţat că niciun membru al Guvernului nu se va duce în Rusia să urmărească meciuri în cadrul Campionatului Mondial de Fotbal, care va avea loc la vară.

Theresa May a salutat decizia liderilor Uniunii Europene de a susţine în unanimitate Marea Britanie în condamnarea Rusiei pentru atacul din Salisbury.

„Este adevărat că am făcut un front comun. Este important ca statele să recunoască pericolul care vine din partea Rusiei. Ele au recunoscut acest lucru şi au fost de acord cu evaluarea Guvernului britanic“, a spus May, potrivit The Guardian şi news.ro.

Klaus Iohannis: expulzarea unor diplomaţi ruşi este o chestiune de securitate naţională

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, că expulzarea unor diplomaţi ruşi nu se decide la Consiliul European, aceasta fiind o chestiune de securitate naţională în fiecare dintre ţările membre.

„Toată lumea a fost de acord cu măsura rechemării ambasadorului european, adică al nostru al tuturor pentru consultări şi celelalte măsuri, inclusiv textul concluziilor a întrunit consens, deci nu majoritate, consens. Că nu ajungem într-o jumătate de oră la consens, sunt teme complicate, este după părerea mea mai degrabă un semnal bun decât un semnal negativ. Cum să ajungi în 28 la un consens pe o temă extrem de complicată într-o jumătate de oră? Nu este posibil şi aceste discuţii destul de lungi ne ajută să ne armonizăm punctele de vedere cu influenţe şi asupra altor dosare“, a afirmat Klaus Iohannis, citat de news.ro.

Întrebat dacă se intenţionează expulzarea unor diplomaţi ruşi din România, preşedintele a răspuns: „Discuţia despre expulzarea diplomaţilor nu este una care se decide în Consiliul European. Aceasta este o chestiune de securitate naţională în fiecare dintre ţările membre şi unii dintre colegi au avut opinii asupra acestei chestiuni şi, ca urmare, mulţi dintre noi vom merge acasă şi vom continua această discuţie, în formatul constituţional adecvat, pentru a lua mai apoi o decizie“.

La insistenţele unui jurnalist, preşedintele Iohannis a adăugat: „De îndată ce vom lua o decizie, aceasta va fi făcută publică“.