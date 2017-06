VIDEO Peste 100 de persoane dispărute în urma unei alunecări de teren în China

Aproximativ 40 de case au fost distruse în satul Xinmo, după ce o parte dintr-un munte s-a desprins peste oameni.

O operaţiune de salvare este activă într-o încercare de a-i găsi şi salva pe cei dispăruţi.

Într-o parte din imaginile postate de un ziar local, se văd mai multe buldozere care încearcă să dea pământul şi bolovanii la o parte.

Alunecarea de teren a blocat totodată şi cursul unui râu din apropiere, precizează agenţia de ştiri Xinhua.

Într-o postare pe Twitter a publicaţiei People's Daily China, se arată cum militari dar şi localnici încearcă să dea la o parte o piatră gigantică, după ce sub ea s-au auzit mai multe strigăte de ajutor.

#SichuanLandslide: Rescuers race to remove a huge rock after hearing response from underneath. Over 100 people feared buried. pic.twitter.com/hfWgX2nTcq