Un medic stomatolog este câştigătorul MasterChef 2017

Robert Petrescu este câştigătorul celui de-al şaptelea sezon „MasterChef“, primind trofeul şi premiul în valoare de 50.000 de euro.



Cei patru concurenţi ajunşi în finala „MasterChef“, Flavius, Alexandra, Ana şi Robert, au avut de pregătit un meniu complet – antreu, fel principal şi desert –, iar după fiecare probă au primit note de la juriul format din Răzvan Exargu, Samuel Le Torriellec şi Liviu Popescu.

Robert a fost cel care a reuşit să-i impresioneze pe membrii juriului cu desertul său, câştigând astfel titlul de MasterChef 2017.

Vlad Robert Petrescu, în vârstă de 32 ani, lucrează în propriul cabinet stomotologic. A urmat Liceul Jean Monnet şi a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“. În primul an de facultate a întâlnit-o pe fata care urma să îi devină soţie şi alături de care în prezent are o fetiţă în vârstă de 4 ani.