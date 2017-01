Revista SINTEZA, disponibilă ca aplicaţie pe mobil

„Revista SINTEZA s-a născut într-un moment în care noi, jurnaliştii reuniţi în jurul acestui proiect, simţeam nevoia de a găsi un spaţiu în care ceea ce se întâmplă în jurul nostru să fie explicat şi analizat, nu doar expus fugitiv pe o bandă galbenă de breaking news sau comentat de analişti de profesie.

Au trecut trei ani de la prima revistă şi credem că în cele 35 de numere am reuşit să prezentăm cititorilor explicaţii şi interpretări lucide cu privire la ceea ce ni se întâmplă în imediata noastră apropiere, dar şi în lume. Am făcut acest lucru cu ajutorul specialiştilor, al cercetătorilor, al profesorilor care studiază diferitele fenomene pe care le-am analizat în revistă şi le mulţumim pentru că s-au alăturat acestui proiect. Am fost plăcut surprinşi să găsim în publicul nostru mai mult decât simpli cititori ai revistei noastre, am găsit oameni preocupaţi de sens şi de idei, oameni care doresc să îşi explice lucrurile şi să nu se lasă pradă emoţiilor de moment.

Tehnologia este oportunitatea pentru ca ideile noastre, ale colaboratorilor noştri, dar şi cele ale cititorilor noştri să ajungă mai uşor la toţi cei care nu au posibilitatea să citească revista în format tipărit. SINTEZA digitală este momentul de «going beyond» al acestui proiect şi vom dezvolta în viitor acest instrument pentru a crea, împreună cu toţi cei care ne împărtăşesc valorile, o comunitate”, a declarat Mihaela Orban, directorul executiv al revistei

Concepţia şi dezvoltarea aplicaţiei mobile au fost realizate împreună cu compania clujeană Rodeapps. Scopul aplicaţiei este de a pune la dispoziţia cititorilor un instrument care uşurează lecturarea unui conţinut premium, de lung parcurs, pe ecranul telefonului mobil.

Pentru noi lucrul la această aplicaţie a însemnat sincronizarea cu redacţia SINTEZA pentru a adapta un conţinut de cea mai bună calitate la mediul mobil. În contextul în care consumul de ştiri pe mobil a crescut semnificativ în ultimii cinci ani.Potrivit unui studiu realizat de Knight Foundation în septembrie 2015, nouă din zece americani declarau ca citesc ştirile pe mobil. Provocarea creativă în concepţia aplicaţiilor mobile ale revistei SINTEZA au fost de a găsi un mod eficient de a prezenta unei audienţe mobile conţinut bogat al publicaţiei”, a declarat Vlad Praniţchi, director al companiei care a dezvoltat aplicaţia.

Conţinutul aplicaţiei SINTEZA este similar cu cel al variantei web a revistei, cuprinzând cele mai relevante articole ale unui număr. Aplicaţia este disponibilă în versiune beta, urmând să fie îmbunătăţită şi amplificată, în funcţie de reacţiile transmise de utilizatori.