Pro TV a anunţat când va debuta al doilea sezon „Voce României Junior“

Andra, Inna şi Marius Moga revin în scaunele de la „Vocea României Junior“ începând de vineri, 8 iunie, de la ora 20.30.







Mihai Bobonete şi Robert Tudor, prezentatorii show-ului, le promit telespectatorilor un spectacol plin de distracţie şi emoţie, cu voci impresionante. „Cred că «Vocea României Junior» este cea mai bună variantă a unei seri de vineri petrecute în familie. Veţi vedea momente amuzante, momente înduioşătoare, copii talentaţi, părinţi încordaţi, juriu excelent şi doi prezentatori unicat“, a spus actorul Mihai Bobonete.





Magicianul Robert Tudor a trăit emoţii incredibile la filmări şi recunoaşte că multe voci pe care le-a auzit i-au dat fiori: „Ne-am distrat la filmările pentru cel de-al doilea sezon, iar acest lucru îl veţi vedea începând din 8 iunie. Pe lângă asta, am trăit nişte emoţii care pot fi greu de descris şi am cunoscut foarte mulţi copii cu voci care îţi dau fiori. O sa fie un sezon magic şi îmi doresc ca toţi cei care-l vor urmări să simtă exact ce am simţit noi şi să rezoneze cu fiecare poveste, cu fiecare moment şi cu fiecare decizie pe care antrenorii o vor lua.“