Primele declaraţii ale prezentatorilor „Fort Boyard“, Paul Ipate şi Octavian Strunilă

Pro TV au confirmat zvonurile potrivit cărora cei doi actori vor fi gazdele show-ului „Fort Boyard“, care a creat istorie în industria divertismentului şi a cucerit milioane de telespectatori din întreaga lume.

Paul Ipate şi Octavian Strunilă le vor prezenta românilor vedete din showbiz-ul autohton, pregătite să îşi depăşească limitele şi să-şi demonstreze rezistenţa, dar şi umorul, în probe şi situaţii surprinzătoare din fortul situat în strâmtoarea Pertuis d’Antioche (Franţa).

„Aştept cu nerăbdare lansarea «Fort Boyard», pentru că a fost emisiunea copilăriei mele. O urmăream cu sufletul la gură în anii '90. Acum, faptul că o prezint mi se pare ireal. Este împlinirea unui vis“, a declarat Octavian Strunilă.

„Experienţa «Fort Boyard» este de-a dreptul fascinantă! Mi se pare incredibil că am păşit în locul acela, de unde a pornit toată această nebunie. Noi ne-am distrat, ne-am minunat de tot ce se întâmpla acolo, am stat cu sufletul la gură şi am fost martorii unor experienţe unice. Sperăm ca şi oamenii de acasă să se uite şi să îşi amintească cu drag de «Fort Boyard»“, a completat Paul Ipate.

Paul Ipate şi Octavian Strunilă s-au pregătit intens pentru a ghida cât mai bine celebrităţile care au răspuns afirmativ acestei provocări şi pentru a le ajuta să treacă cu brio prin cele mai dificile probe.

Unul dintre numele concurenţilor confirmate de Paginademedia.ro este al Mihaelei Rădulescu.