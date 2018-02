Preşedintele CNCD îi dă replică lui CTP: „Îi recomand să citească legea! A caricaturizat imaginea femeii în politică“

„Îi recomand lui Cristian Tudor Popescu să citească legea, ordonanţa 137 pe 2000, şi să vadă care e definiţia hărţuirii, dincolo de DEX“, a declarat la Digi24 Csaba Asztalos.

Reacţia vine după ce jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat decizia CNCD de a-l amenda cu 10.000 de lei pentru „hărţuire“, după ce a comparat coafura premierului Viorica Dăncilă cu un pavian cu mantie, o specie de maimuţă. Pentru a demonstra că hotărârea instituţiei este nedreaptă, CTP a apelat inclusiv la definiţia din DEX a cuvântului „hărţuire“.

De asemenea, jurnalistul susţine că decizia este „profund părtinitoare“ şi contestă modul în care s-a făcut autosesizarea CNCD – pe baza unui articol de presă.

În replică, preşedintele instituţiei spune că procedura autosesizării este legală şi a enumerat ce aspecte s-au avut în vedere în momentul în care s-a discutat cazul şi stabilit sancţiunea.

Preşedintele CNCD: „S-a creat o atmosferă ostilă şi degradantă“

„În 15 ani de activitate a CNCD am avut nenumărate autosesizări, deci nu e singura. (...) În acest caz am luat în discuţie dacă prin această exprimare s-a creat o atmosferă ostilă, degradantă, umilitoare la adresa imaginii femeii în spaţiul public în politică. Vorbim de condiţia femeii în politică, de caricaturizarea imaginii femeii în politică“, a explicat preşedintele CNCD pentru postul RCS&RDS.

Acesta a mai precizat că s-a adus atingere demnităţii umane în acest caz şi s-a creat o atmosferă ostilă degradantă la adresa premierului României.

Totodată, Asztalos subliniază că CTP e un formator de opinie, drept urmare punctul lui de vedere şi părerile lui au alt efect în societate. De asemenea, preşedintele CNCD pune sub semnul întrebării elementul de interes public al comentariului privind coafura Vioricăi Dăncilă. „Putea să discute despre capacitatea, pregătirea unei femei nominalizate pentru o funcţie publică, dar aspectul fizic şi asemănarea realizată de el n-a avut nicio relevanţă“, consideră Asztalos.

„Când discutăm de femei în politică ne luăm de aspectul fizic. De ce nu facem acest lucru şi în cazul bărbaţilor?“

Preşedintele CNCD a atras atenţia şi asupra reacţiei pe care Cristian Tudor Popescu a avut-o după ce a aflat că a fost sancţionat: „Şi acolo sunt aspecte care nu-s la locul lor într-o exprimare publică. A făcut referire la faptul că ar fi trebuit să ne sesizeze o organizaţie de protecţie a animalelor pentru că cel mult ar fi putut să aducă atingere imaginii animalului în cauză. Dacă publicul consideră că aceste abordări sunt normale, atunci o să vedem în măsura în care se va ataca în instanţă dacă judecătorul va considera la fel. Atunci când discutăm de femei în politică, primul aspect pe care îl facem ne luăm de aspectul fizic, facem asemănări şi nu discutăm de competenţe. De ce nu facem acest lucru în cazul bărbaţilor?“

Afirmaţia completă pentru care Cristian Tudor Popescu a fost amendat de CNCD

Amintim că în cadrul emisiunii „Jurnal de seară“ din data de 16 ianuarie, la scurt timp după nominalizarea Vioricăi Dăncilă pentru funcţia de prim-ministru, Cristian Tudor Popescu a declarat: „Este absolut incorect ce fac, dar uitaţi, coafura aceasta îmi aminteşte de pavianul cu mantie. Este o specie pe cale de dispariţie. Nu pot să nu mă gândesc. Este exact modul cum este aşezată podoaba capilară a pavianului cu mantie.“

La finele săptămânii trecute, CNCD a transmis că jurnalistul a fost amendat contravenţional cu 1.000 de lei întrucât membrii instituţiei au considerat că asocierea reprezintă hărţuire şi încalcă dreptul la demnitate. Cu aceeaşi sumă a fost sancţionat şi realizatorul emisiunii, Cosmin Prelipceanu, pentru lipsa de reacţie.

CTP, după amenda CNCD: „Pe Ponta l-am făcut năpârcă cu ochelari. Dihor securisto-comunist pe Băsescu“

Cristian Tudor Popescu susţine însă că nu a fost o comparaţie, ci o observaţie de natură estetică şi cataloghează drept „profund părtinitoare“ decizia Consiliului, pe care spune că o va ataca în instanţă.

„Pe 16 am vorbit la televizor, pe 18 aveam deja hârtiile, pe 23 am fost programat şi nu m-am dus la audieri. În cazul meu s-a produs autosesizarea după 24 de ore. E record personal absolut al acestei instituţii. CNCD se comportă ca o unealtă servilă a puterii. De ce nu m-aţi luat când am prezentat cu Emil Hurezeanu un varan şi i-am pus o eşarfă şi l-am pus pe ecran, spunând că seamănă cu Voiculescu? Pe Ponta l-am făcut năpârcă cu ochelari. Bursuc veninos pe Adrian Severin. Vierme în untură pe Călin Popescu Tăriceanu. Dihor securisto-comunist pe Băsescu. V-aţi sesizat vreodată? V-aţi găsit acum să vă sesizaţi în legătură cu coafura“, a mai spus Cristian Tudor Popescu la Digi 24.

Şi organizaţia ActiveWatch a criticat amendarea lui CTP şi dă exemple de cazuri mai grave pe care CNCD nu le-a soluţionat. În tot acest conflict însă, pavianul cu mantie pare cel mai câştigat, devenind o adevărată celebritate în spaţiul autohton. Cel puţin aşa reiese din căutările Google, unde numele speciei de maimuţă s-a aflat pe locul doi în căutările românilor, după Oana Zăvoranu.

